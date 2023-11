MDR zeigt Reportage über Thüringer Soldaten und ein Nato-Manöver

Der neue Film aus der MDR-Reihe ,"Exakt - Die Story" begleitet die Eingreiftruppe bei ihren Trainings in Deutschland und einem Nato-Manöver auf der italienischen Mittelmeer-Insel Sardinien. © MDR

Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) ist die Speerspitze der schnellen Eingreiftruppe Nato Response Force. Sie zeichnet sich nach Angaben der Bundeswehr durch besonders kurze Alarmierungszeiten aus. Seit 1. Januar ist Deutschland Leitnation der VJTF.

Wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) am Montag mitteilte, begleitet die Doku die Kernkampftruppe der Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) der Nato bei ihren Trainings in Deutschland und einem Nato-Manöver im Mai 2023 auf der italienischen Mittelmeer-Insel Sardinien.

Den Angaben nach geht der Blick immer wieder nach Osteuropa – einer Region, die durch den seit über einem Jahr tobenden Krieg Russlands in der Ukraine im Fokus steht.

Hier an der Ostflanke sind seit Mitte dieses Jahres auch Panzergrenadiere aus dem thüringischen Bad Salzungen im Einsatz. Sie gehören zur EFP-Battlegroup der Nato, deren Aufgabe die Verteidigung des baltischen Landes Litauen ist.