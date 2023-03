28.02.2023 06:45 6.461 "Mein Lokal, Dein Lokal": Als die Vorspeise kommt, muss Mike Süsser beruhigen

An Tag 1 bei "Mein Lokal, Dein Lokal" mit TV-Koch Mike Süsser (53) in Berlin will Elena mit ihrem italienischen Lokal "Lavanderia Vecchia" punkten.

Von Denis Zielke

Berlin - "Ran an die Töpfe, fertig, los", heißt es wieder bei "Mein Lokal, Dein Lokal" mit TV-Koch Mike Süsser (53), der diese Woche Hauptstadtluft schnuppert: Seit Montag liefern sich fünf Gastronomen ein Kochduell in Berlin. Den Auftakt machte Elena. Sie kämpfte mit ihrem italienischen Lokal "Lavanderia Vecchia" um den Titel. Konnte sie mit ihren Essen den Fernsehkoch und ihre Kontrahenten überzeugen? Profi-Koch Mike Süsser (53) war von der italienischen Küche im "Lavanderia Vecchia" angetan. © kabel eins Ebenfalls ins Rennen im Kampf um die Gastro-Krone gehen "eli" (Konstantin), "MontRaw" (Melanie), "Jasper's" (Marius) und "Balthazar" (Holger). Das Konzept lautet wie immer: Star-Koch Mike Süsser und die fünf Restaurantbesitzer vergeben Punkte für Ambiente, Service, Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Dem glücklichen Gewinner winken am Ende der kulinarischen Woche 3000 Euro Siegesprämie sowie der goldene Teller. Süsser besuchte Elenas Lokal in einer alten Wäscherei in einem verwinkelten Neuköllner Hinterhof und es folgte die erste Überraschung. Die Gastronomin hat das Lokal von ihrem Vater Andreas übernommen, der damit ebenfalls an der TV-Kochsendung teilnahm. TV & Shows Total-Ausraster bei "Mein Lokal, Dein Lokal": Plötzlich kippt die Stimmung! Der erste Eindruck des Koch-Profis: Das geschmorte Kaninchen ist saftig und schmeichelt seinem Gaumen. "Es ist in der Simpelheit Italien", lobte der Wahlösterreicher Ob die Mitstreiter das auch so sehen? Tonno vitellato, Polenta mit Pilzragout und Selleriesalat als Vorspeise kamen unterm Strich mit einer Tendenz von acht bis neun Punkten gut an. "Mein Lokal, Dein Lokal" mit Mike Süsser: Italienische Küche in Berlin-Neukölln "Lavanderia Vecchia" erzielt 35 Punkte Beim Auftakt der Berlin-Woche konnte das "Lavanderia Vecchia" 35 Punkte erzielen. © kabel eins Nur Holger hatte etwas zu meckern: "Es ist zu viel Soße. Die Soße macht den eigenen Geschmack von dem Thunfisch irgendwie kaputt." Da beschwichtigte Süsser direkt: "Temperatur runterfahren, Holger, Temperatur runterfahren." Holger wurde aber beim Hauptgang besänftigt. Er ließ sich das Kaninchen nach Jäger-Art schmecken und stimmte Mike zu. Für ihn sei es ein authentisches Mama-Gericht. TV & Shows AIDA-Single Agnes lacht über Liebes-Bewerber: "So hab ich in der 4. Klasse geschrieben" Wie Holger erging es auch Melanie mit ihren hausgemachten Pasta mit Wangenspeck und Tomate und sie fühlte sich wie in Bella Italia. Konstantin entschied sich für gefüllte Cannelloni mit Glühwein- und Bechamelsauce und äußerte nur leise Kritik an der Süße. In eine ähnliche Kerbe schlug Marius mit seinen Knollenselleriewürfeln mit Schwarzkohl, Karotten und Pilzen. Der Gastronom hätte sich mehr Würze gewünscht. Ein Hinweis, den Köchin und Gastgeberin dankend aufnahmen. Auch beim handwerklich gekonnten Dessert gab es keine negativen Ausreißer und die Küche hielt sich weiter auf hohem Niveau. Am Ende verteilten die vier Gäste insgesamt 35 Punkte, dreimal neun Punkte und einmal acht Punkte von Holger. Letztlich standen damit stolze 35 Zähler für das Lokal. Wie sich die vier weiteren Berliner Gastronomen schlagen, seht Ihr Dienstag bis Freitag um 17.55 Uhr auf Kabel Eins oder in der Joyn-Mediathek. Als Nächstes muss Konstantin mit seinem levantinisch-israelischen Restaurant "eli" sein Können unter Beweis stellen.

