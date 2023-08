"Mein Lokal, Dein Lokal"-Finale: Dieses Leipziger Restaurant hat gewonnen

Leipzig - "Mein Lokal, Dein Lokal" in Leipzig geht bei Jamal Mellouk (38) im Cinnamoon in die letzte Runde. Hier gab es am Freitag marokkanische Küche an den deutschen Gaumen angepasst. Bisher konnte Tom Räntzsch (61) vom BiBaBo die Führung behaupten. Kann Jamal noch vorbeiziehen?