Metzger wandert mit schwangerer Verlobter seines Freundes aus

Lest in den TAG24-TV-Tipps, was Ihr heute am Samstag, den 13. Januar 2024, nicht im Fernsehen verpassen solltet.

Von Saskia Hotek

Dresden - Beim derzeitigen Fernsehprogramm kommen Sport-Fans voll auf ihre Kosten. An diesem Wochenende ist endlich wieder die Fußball-Bundesliga gestartet, die Handball-EM läuft und im Wintersport geht es in die heiße Phase. Deshalb darf in meinen TV-Tipps am heutigen Samstag eine sportliche Empfehlung nicht fehlen. Doch die Sender haben auch andere spannende Sendungen zu bieten.

Pflichttermin

Noch einen Monat warten, dann steigt das größte Sport-Event der Welt: Der Super Bowl. Wer allerdings ins Finale will, muss zuerst die NFL: Playoffs, bestehend aus drei Runden, meistern. 12 Teams kämpfen an diesem Wochenende um den Einzug in die Divisional Round, wo schon die Baltimore Ravens und San Francisco 49ers als Gewinner ihrer Conference gesetzt sind. 22.15 Uhr, RTL

Die Pittsburgh Steelers kämpfen um den Einzug in die nächste Runde der NFL-Playoffs. © IMAGO/Newscom World

Geheimtipp

Weil er nach seiner Rückkehr aus dem ersten Weltkrieg in seiner schwäbischen Heimat keine Perspektive mehr hat, wandert der Metzger Fidelis Waldvogel (Jonas Nay) mit Eva (Leonie Benesch), der schwangeren Verlobten seines gefallenen Freundes, aus. In Argus, North Dakota, gründet er gegen das Heimweh den Club der singenden Metzger (2019). 20.15 Uhr, NDR

Fidelis (Jonas Nay, 33) und Delphine (Aylin Tezel, 40) bauen sich ein neues Leben in den USA auf. © ARD Degeto/NDR/Moovie/Constantin Film/Walter Wehner

Bloß nicht!

Bei Zeichentrickserien für Erwachsene gibt es meines Erachtens nur zwei Möglichkeiten: Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Ich persönlich tendiere zu Letzterem und fühle mich durch Rick and Morty darin bestätigt. Der Humor ist nicht meins. Auch die Gestaltung strengt beim Zusehen an - zu rasant, zu bunt. 22.05 Uhr, Comedy Central

"Rick and Morty" ist auch bei Wow abrufbar. © picture alliance/dpa/Cartoon Network

Streaming

In Halle (Saale) ermitteln wieder Blutige Anfänger (seit 2020). Nach dem dramatischen Ende der vierten Staffel ist an der Polizeifachhochschule vieles anders. Die Studenten bekommen mit Torsten Kaiser (René Steinke) und Dörte Pfeiffer (Petra Kleinert, 56) neue Vorgesetzte. Was sich nicht geändert hat: Die Kommissaranwärter lösen weiterhin spannende Fälle. ZDF-Mediathek

Der neue Chef Torsten Kaiser (René Steinke, 60) erwischt einen Verdächtigen. © ZDF/Oliver Feist