Nach 14 Tagen in der kanadischen Wildnis: Das sind die Gewinner der 3. Staffel "7 vs. Wild"!

Britisch-Kolumbien (Kanada) - Achtung Spoiler: Die Gewinner der Team-Edition von " 7 vs. Wild " stehen fest! Ganze drei Duos können sich in dieser Staffel über den Sieg freuen.

Doch vor dem Wiedersehen wird es bei den "Überlebenden" noch mal emotional. Papaplatte und Reeze lesen ihre Briefe, die sie von ihren Freundinnen mitgenommen haben. Schon zu Beginn fließen bei beiden die Tränen. "Die Frau ist es einfach", so Teller über seine Liebste.

Nach ganzen 14 Tagen ohne richtiges Essen und Trinken können die Gewinnerteams endlich zu ihren Freunden und Familien in das Basis-Camp zurück.

Die Duos aus Jens "Knossi" Knossalla (37) und Sascha Huber (31), Ann-Kathrin "Affe" Bendixen (23) und Hannah Assil (32) sowie Dominik "Reeze" Reezmann (30) und Kevin "Papaplatte" Teller (26) sind daher die Sieger der dritten Staffel "7 vs. Wild"!

Ganze 14 Tage sollten die sieben Teams in der Wildnis Kanadas überleben. © Screenshot/YouTube/7vsWild

Mit dem Motorboot geht es für die Duos dann zurück in Richtung Zivilisation. Während der Abholung ist den sechs Teilnehmern jedoch noch nicht bewusst, dass diese die Einzigen sind, die 14 Tage durchgehalten haben.

Am Ufer des Basis-Camps bekommen die Teams dann die freudige Neuigkeit. "Herzlichen Glückwunsch! Alle auf diesem Boot verbleibenden sind die einzigen Gewinner-Teams von '7 vs. Wild'", verkündet die Produktion.

Dann können die Gewinner auch endlich ihre Liebsten in den Arm nehmen und ihren Sieg mit Buffet und anderen Leckereien gebührend feiern.

Wie die Teams ihre letzten Momente in der kanadischen Wildnis verbracht haben, könnt Ihr in der aktuellen Folge von "7 vs. Wild"-Teams auf Amazon-Freevee verfolgen.