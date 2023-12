Nach TV-Erfolg im Vorjahr: ARD zeigt Fortsetzung dieses Silvester-Highlights

Köln - Nach dem Silvester-Halbstünder "Kurzschluss" im vergangenen Jahr mit Anke Engelke (57) und Matthias Brandt (62) in den Hauptrollen zeigt die ARD in diesem Jahr eine Fortsetzung.

Auch am diesjährigen Silvesterabend wird Anke Engelke wieder an der Seite von Matthias Brandt im Ersten zu sehen sein. © Btf/WDR/dpa

Beim ersten "Kurzschluss" waren die beiden durch einen technischen Defekt im Selbstbedienungsbereich einer Bank eingeschlossen worden.

Nun geraten Engelke und Brandt als Bettina und Martin in "Der zweite Kurzschluss" auf einer Turnhallen-Silvesterparty in Streit mit anderen Gästen und müssen sich im Raum des Hallenwarts verschanzen, wie der WDR am Montag mitteilte.



Ihre Erlebnisse und Unterhaltungen seien "mal überraschend, mal albern, mal besinnlich, und immer angenehm emotional", verspricht Engelke laut WDR.