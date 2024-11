Hundetrainer Martin Rütter erklärt: Darum sollten Hunde immer mit ins Schlafzimmer

Hamburg - Er ist ein echter Experte auf diesem Gebiet! Hundetrainer und Entertainer Martin Rütter (54) war am Freitagabend zu Gast in der " NDR Talk Show " und hat den Zuschauern den einen oder anderen wichtigen Tipp für seinen Vierbeiner gegeben.

Hundetrainer Martin Rütter (54) gab in der "NDR Talk Show" wertvolle Tipps. © NDR/Uwe Ernst

Rütter ist mittlerweile so bekannt, dass er auch in der Öffentlichkeit von völlig unbekannten Personen angesprochen wird. An und für sich kein Problem, wie er findet. "Aber wenn ich im Skiurlaub in Österreich in der Sauna bin und mir eine junge Frau auf die Schulter tippt und sagt 'Ich habe da mal eine Frage', ist das kein schöner Moment", berichtete der 54-Jährige.

Vielmehr dürfte Hundesitzer aktuell aber die Frage interessieren, ob ihre Tiere in der Weihnachtszeit auch Schokolade und Nüsse essen dürfen. "Nein", machte Rütter deutlich und lieferte auch gleich die Erklärung. "Je dunkler die Schokolade ist, desto giftiger wird sie."

Grund dafür ist der Inhaltsstoff Theobromin. "Der ist wirklich giftig", wiederholte der Fachmann. "Habe ich einen Golden Retriever, der futtert zwei Kilo Kinderschokolade, dann ist die Verpackung das Gefährliche, nicht der Stoff." Anders sehe hingegen bei einem Dackel aus. Isst der 150 Gramm Bitterschokolade, sei das schon gefährlicher.

Unterschätzt werden aus seiner Sicht zudem Nüsse. "Eine kleine handvoll Macdamia-Nüsse kann einen Hund umbringen", erklärte Rütter. "Da muss man schauen, dass keine Nüsse rumstehen. Auch eine Walnuss ist toxisch." Die Vierbeiner würden diese knacken, die Schale dann im Hals stecken bleiben.

Daher empfiehlt der Experte eine Notfallnummer parat zu haben und zu wissen, wo die nächste Tierklinik ist. "Bitte nicht warten, sondern sofort in die Klinik", lautete sein dringender Appell. "Es gibt Medikamente, die die Hunde zum Übergeben bringen."