"NDR Talk Show": So brachte Michael Mittermeier den Papst zum Lachen

Hamburg - Michael Mittermeier (58) hatte im Juni eine Audienz bei Papst Franziskus (87). Details zum Treffen verriet er in der " NDR Talk Show " am Freitagabend.

Michael Mittermeier (58) war vor wenigen Monaten beim Papst. © NDR/Uwe Ernst

"Wie kommt man an sowas?", wollte Moderatorin Bettina Tietjen (64) von dem Komiker wissen. Die Einladung sei per E-Mail erfolgt. "Ich war erst enttäuscht", sagte Mittermeier. In der elektronischen Nachricht wurde erstmal nur ein Brief angekündigt.

Darin lud der Papst zu einem Humorgipfel in den Vatikan. Mehr als 100 internationale Comedians erhielten die Einladung, darunter Whoopi Goldberg (69), Jimmy Fallon (50), Hazel Brugger (30) und eben Michael Mittermeier.

Kirche und Humor - eine schier unmögliche Kombination. "Mein erster Gedanke, als ich die Einladung gekriegt habe, war: 'Ich muss den Papst zum Lachen bringen'", erinnerte sich der 58-Jährige.

Über das Wie machte sich der Komiker lange Gedanken. Vorher habe er extra eine ganze Sendung dem Papst gewidmet und lauter Witze ausprobiert. Da kam auch die Frage auf, ob Mittermeier vor der Audienz beim Oberhaupt der katholischen Kirche nochmal beichten müsse.

"Meine letzte Beichte war 1983. Ich habe wirklich in mir recherchiert: schmutzige Gedanken mit Nena ...", so der Komiker zum Inhalt des mehr als 40 Jahre zurückliegenden Gesprächs. "Hatten wir alle damals", fügte er in der "NDR Talk Show" hinzu, während Moderatorin Bettina Tietjen und die Gäste laut lachten.