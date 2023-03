Neben Karl Lauterbach ist heute ein Weltstar bei Maischberger

Sandra Maischberger (56) läuft am Mittwochabend, um 22.50 Uhr, im Ersten. © WDR/Thomas Kierok

Am 1. März enden fast alle bundesweit geltenden Coronamaßnahmen. Ist die Pandemie nach drei Jahren vorbei? Wie ist Deutschland durch die Krise gekommen? Was haben wir für zukünftige Pandemien gelernt? Das werden die Fragen an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sein.

Sie war schon die Elbenfürstin Galadriel, sie war Bob Dylan, sie war Königin Elisabeth – nun ist sie Lydia Tár. Für ihre Rolle als mächtige und umstrittene Dirigentin gilt sie als Favoritin für einen Oscar - Cate Blanchett. Neben ihr könnte auch die Dresdner Philharmonie bei der Oscar-Verleihung am 12. März in Los Angeles in einer wichtigen Nebenrolle für Aufmerksamkeit sorgen.

"Über die Rolle von Frauen im Filmbusiness und der Gesellschaft sowie über ihr Engagement für Flüchtlinge" spricht die australisch-amerikanische Schauspielerin, so das Erste.