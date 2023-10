Nicht jedes Retro-Format muss kultig abgefeiert werden

Dresden - Die Zeitumstellung läutet die Tage im Jahr ein, die man deutlich mehr auf der Couch verbringt. Was läuft am Sonntag im TV ? TAG24 macht für Euch den Check.

Die Frage, was ich am Sonntag schauen werde, stellt sich eigentlich gar nicht. Zum Leidwesen meiner Aktuellen wird wie immer stundenlang Football: NFL über den Bildschirm flimmern - wegen der Zeitumstellung in Deutschland diese Woche sogar eine Stunde eher als sonst. Ab 18 Uhr überträgt RTL das Duell der Philadelphia Eagles gegen die Washington Commanders.



17.15 Uhr, RTL