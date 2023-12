28.12.2023 06:44 Zwei Journalisten werden bei "Notruf Hafenkante" niedergeschlagen: Hängen die Taten zusammen?

An gleich zwei Fällen arbeiten die Ermittler des PK 21 in der neuen Folge von Notruf Hafenkante "Fremde Federn", die am heutigen Donnerstag im TV läuft.

Von Madita Eggers

Hamburg - An gleich zwei Fällen arbeiten die Ermittler des PK 21 in der neuen Folge von Notruf Hafenkante "Fremde Federn", die am heutigen Donnerstag im TV läuft. Ulrich Rubin (Knut Berger, l.) teilt Nick (Raúl Richter, M.) und Franzi (Rhea Harder-Vennewald, r.) mit, dass er von einer Anzeige gegen unbekannt absehen möchte. © ZDF/Boris Laewen Franzi (Rhea Harder-Vennewald, 47) und Nick (Raúl Richter, 36) werden zu einem mutmaßlichen Einbruch in der Journalismus-Akademie gerufen. Eine Studentin hat den Direktor und Investigativjournalist Ulrich Rubin (Knut Berger, 48) verletzt in seinem Büro aufgefunden. Dieser spielt den Vorfall jedoch herunter und behauptet, der Einbrecher hätte es nur auf die Klausurenthemen abgesehen, die sich auf einem USB-Stick in seinem Schreibtisch befunden haben sollen. Franzi und Nick zweifeln jedoch an der Theorie des namhaften Journalisten. Das Ermittler-Duo ist sich sicher: Hier wird etwas verheimlicht. Ob der Überfall mit dem neuen Buch des Direktors zu tun hat? In aller Freundschaft Die Sachsenklinik steht still: Bis auf Weiteres keine neuen "In aller Freundschaft"-Folgen! Als auch noch seine Co-Autorin Amira Grünewald (Altine Emini, 29) ebenfalls in ihrer Wohnung niedergeschlagen aufgefunden wird, erhärtet sich der Verdacht von Nick und Franzi. Franzi (Rhea Harder-Vennewald, 2.v.l.), Nick (Raúl Richter, 2.v.r.) und Dr. Haase (Fabian Harloff, l.) sind sich sicher, dass der Überfall auf Amira (Altine Emini, r.) mit dem auf ihren Professor zusammenhängt. © ZDF/Boris Laewen "Notruf Hafenkante": Trailer zu neuen Folge auf Instagram "Notruf Hafenkante": Daisy gerät immer tiefer in den Konflikt mit ihrer Familie Währenddessen sind Kris (Marc Barthel, 34) und Daisy (Aysha Joy Samuel, 26) auf Streife unterwegs und treffen auf einen Verwandten der Polizistin, der eine Feuerwehreinfahrt mit seinem Transporter blockiert. Erneut wird Daisy der Konflikt mit ihrer Familie schmerzlich bewusst, die ihr vorwerfen, "die Seite gewechselt zu haben". Ihre Mutter verschwieg ihrer eigenen Tochter sogar den sich wiederholenden Vandalismus in ihrem Friseursalon, von dem Daisy nur per Zufall erfährt. Und dann ist da auch noch der gut aussehende Polizist Jerome Voigt (Ben Wichert, 34), der Daisy ins Gewissen redet und ihr schließlich sogar ein Jobangebot macht. Wird die Polizistin diesen annehmen und dem PK 21 den Rücken kehren? Im Fall von Nick und Franzi stößt dann doch Kris auf einen entscheidenden Hinweis und auf einmal wird das Opfer zum Täter. Die neuen Folgen von "Notruf Hafenkante" laufen immer donnerstags um 19.25 Uhr im ZDF und auf Abruf in der Mediathek.

Titelfoto: ZDF/Boris Laewen