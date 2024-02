Nachfolgerin bei "Notruf Hafenkante": Lilli Holunder verrät erste Details über neue Kollegin

Ende Februar ist es so weit: Lilli Hollunder (37) wird erstmals als Polizeikommissarin Isabell Nowak in der ZDF-Erfolgsserie "Notruf Hafenkante" ermitteln.

Von Madita Eggers

Hamburg - Ende Februar ist es endlich so weit: Lilli Hollunder (37) wird erstmals als Polizeikommissarin Isabell Nowak in der ZDF-Erfolgsserie "Notruf Hafenkante" ermitteln. Die Wahl-Hamburgerin ersetzt damit Aysha Joy Samuel (26) und wird die neue Teampartnerin von Marc Barthel (34) alias Kris Freiberg. Im Interview mit TAG24 sprach die Schauspielerin über ihre Traumrolle und verriet erste Details über "die Neue" im PK 21.

Ab Ende Februar ermittelt Lilli Holunder (37) als Isabell Nowak zusammen mit Marc Barthel (34) alias Kris Freiberg bei "Notruf Hafenkante". © ZDF/Boris Laewen TAG24: Lilli, Du bist die Neue im PK 21. Kanntest Du die Serie vorher? Lilli: Ehrlicherweise habe ich in den letzten Jahren kaum Fernsehen geguckt, weil du mit zwei kleinen Kindern echt zu gar nichts kommst. Normalerweise sind wir [Anm.d.Red. sie und ihr Ehemann René Adler, 38] total die Serienjunkies, aber bis wir mal wieder einen Abend für uns hatten, hat echt gedauert. TAG24: Was war Dein erster Eindruck von der Serie, als Du Dich mehr damit beschäftigt hast? Lilli: Ich liebe alles, was spannend ist, da passt "Notruf Hafenkante" sehr gut zu mir. Es ist schon cool, dass sie eigentlich die einzige Serie in Deutschland ist, die Polizei und Krankenhaus miteinander verbindet. Und dann ist die Hafenkante natürlich auch ein Aushängeschild für Hamburg, gerade als Fan der Stadt oder Tourist siehst du da manchmal Orte, auf die du sonst nie kommen würdest. Besonders gut gefällt mir, dass es drei Teams und dadurch Konstanten, aber trotzdem Abwechslung gibt. TAG24: Hast Du Dich auch am Set schnell zurechtgefunden? Gerade zu einem seit Jahren bestehenden Team dazu zustoßen, kann ja manchmal schwierig sein. Lilli: Ich hatte vorher privat schon oft gehört, wie nett es bei der Hafenkante sein soll. Und das ist tatsächlich so. Nach zwei Tagen habe ich mich schon wie Zuhause gefühlt, weil alle so nett sind und mir das Gefühl gegeben haben, dass ich dazu gehöre. Das war echt Wahnsinn.

Lilli Hollunder: "Wir haben aber immer eine Polizeiberatung am Set!"

Kris (Marc Barthel) tut sich schwer mit seiner neuen Kollegin Isabell Nowak (Lilli Hollunder). Ob die Beiden als Team in der ersten gemeinsamen Folge "Die Neue" (22. Februar im ZDF) zusammen finden? © ZDF/Boris Laewen TAG24: Du spielst jetzt eine Kommissarin, musstest Du dafür erstmal in die Polizei-Schauspielschule? Lilli: Nein, aber ich werde dieses Jahr endlich mal in einem Streifenwagen mitfahren dürfen. Das ging vorher nicht, weil die Kollegen bei der Polizei (lacht) immer so viel zu tun haben. Wir haben aber immer eine Polizeiberatung am Set und ich habe eine Einweisung bekommen, wie man die Waffe hält, wie der Festnahme-Griff geht und solche Geschichten. TAG24: Als Du die Rolle bekommen hast, hast Du gesagt, wie sehr Du Dich gefreut hast, wieder Teil einer Serie zu sein.

Lilli: Vor allem Teil eines Teams zu sein! Du kommst ans Set und da sind so viele Menschen, die du über die Zeit immer besser kennenlernst, weil man auch hinter der Kamera so viel Zeit miteinander verbringt. Es ist immer ein bisschen wie nach Hause zu kommen, sehr familiär, und das ist etwas, was ich sehr genieße. Aber natürlich auch die Arbeit an sich. Es ist schön, die Chance zu bekommen, eine Rolle über einen längeren Zeitraum weiterzuentwickeln und da immer mehr hereinzuwachsen. Und nicht wie so oft in meinem Metier, dass man nur ein bis zwei Tage am Set ist und dann bist du wieder weg.

Lilli Hollunder über ihre neue Rolle: Frau Nowak hat "eine große Klappe!"

TAG24: Kannst Du schon ein bisschen über Deine Rolle – Frau Nowak – erzählen? Lilli: Ich glaube, erstmal würde man sie als total taffe Frau einschätzen, die eine große Klappe hat. Die aber meiner Meinung nach sehr überlegt ist, weiß, was sie kann und dass sie gut ist, in dem, was sie tut. Gerade auch als Frau - in diesem Job - ist sie sehr selbstbewusst und hat auch keine Angst vor den neuen Kollegen zu sagen, dass sie etwas anders sieht. Das mag ich total an ihr. Sie bringt aber auch eine private Geschichte mit, die es in sich hat. Das ist ihre Achillesferse und das wird dann nach und nach über die Staffeln aufgedröselt. TAG24: Staffeln … also bleibst Du auf jeden Fall länger bei der Hafenkante? Lilli: Ja, wahrscheinlich (lacht).

Lilli Hollunder über Muttersein am Set: "An manchen Tagen bin ich zerrissen!"