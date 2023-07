Nur Ostdeutsche beim Mittagsmagazin? MDR zeigt wohl kein Herz für Wessi-Moderatoren

"Neben den inhaltlichen Überlegungen und solchen zur Distribution in die digitalen Angebote spielt dabei selbstverständlich auch die Frage der Moderation eine wichtige Rolle", wird der Spreher im Branchenportal "DWDL" zitiert.

Weiter betonte er: "Was wir auch gesellschaftlich wahrnehmen: viele Menschen in Ostdeutschland vermissen zudem in der bundesweiten Sichtbarkeit, unter anderem in den Medien, Persönlichkeiten mit Verankerung in Ostdeutschland."

Abdulaziz-Said wuchs in Hamburg auf und steht seit 2021 für das Magazin vor der Kamera. Kailouli ist seit 2020 dabei. Sie ging im nordrhein-westfälischen Wermelskirchen auf eine Realschule.