Deutschlands Wucher-Bauprojekte: Am Ende blecht der Steuerzahler

Der City-Tunnel in Magdeburg ist nur eines von vielen Projekten in Deutschland, die um einiges teurer geworden sind als eigentlich geplant. (Archivbild) © Lena Schubert

Das MDR-Magazin "Umschau" berichtet in seiner Folge vom Dienstagabend unter anderem über Großprojekte in öffentlicher Hand wie beispielsweise den City-Tunnel in Magdeburg.

Für einen geplanten Gesamtpreis von 36 Millionen Euro wurde der Bau des 300 Meter langen Tunnels neben dem Hauptbahnhof 2009 beschlossen.

Damals wusste noch niemand, dass das Projekt einmal das Fünfeinhalbfache kosten wird.

Ein Planungsfehler ist schuld an der Misere, die die Stadt neben einer Menge Geld auch noch einen Haufen Zeit kostet.

Erst 2023 konnte der Bau des Tunnels für insgesamt 198 Millionen Euro fertiggestellt werden.

Der Masterplan der Stadt, um das Loch im Haushalt zu stopfen, ist ganz einfach: Erhöhen wir doch mal die Steuern und holen uns das Geld von unseren Bürgern zurück.

Neben Grundsteuer und Hundesteuer müssen die Magdeburger nun auch bei den Parkgebühren tiefer in die Tasche greifen.

Ralf Seibicke vom Bund der Steuerzahler kann darüber nur den Kopf schütteln: "Man darf den Nutzen [solcher Projekte] nicht überhöhen und die Kosten nicht kleinreden."