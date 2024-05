Arbeitslose Punker machen teure Anschaffung: "Viel Geld, aber da schnorren wir wieder bisschen!"

Leipzig/Bremerhaven - Paddy (39) und Lausi (33) hatten eigentlich geplant, ein neues geregeltes Leben in Leipzig zu beginnen. Weil der 39-Jährige zwar ein Jobangebot hatte, mit seiner Freundin aber keine Wohnung fand, ging es zurück nach Bremerhaven - um nun nach Berlin weiterzuziehen.

Für Paddy (39, l.) und Lausi (33) soll es nach Berlin gehen. © RTLZWEI

Das von ihnen bewohnte, aber einsturzgefährdete Haus im Stadtteil Lehe soll wegen erheblicher Mängel zwangsgeräumt werden. Zusammen mit dem hilfsbedürftigen Mitbewohner Asterix "Opa" (51) wollen sie zunächst Unterschlupf in Berlin suchen, wird in den neuen Folgen "Hartz Rot Gold" berichtet.

Um ihr wichtigstes Hab und Gut in die Hauptstadt transportieren zu können, verkaufen sie ihren alten Wohnwagen für 900 Euro und schaffen sich einen Pkw-Anhänger für 600 Euro an. "Das ist viel Geld, aber da schnorren wir ein bisschen, da kommt wieder was rein", sagt das Punker-Paar.

Den Rest ihrer Habseligkeiten lagern sie in einer drei Quadratmeter großen Mietbox ein, für die sie 39 Euro im Monat zahlen. Und einige Sachen bleiben auch im norddeutschen Abrisshaus zurück.

Die gebürtige Chemnitzerin und der in Dresden aufgewachsene 39-Jährige werden mit Asterix und ihren zwei Hunden Motte und Pinsel zunächst bei Freunden auf der Berliner Straße leben, bevor sie eine eigene Bleibe gefunden haben.