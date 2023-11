Neuer "Polizeiruf" aus Magdeburg: Unfallopfer wird gefunden, doch wer ist sie?

Die Dreharbeiten zum neuen "Polizeiruf 110" mit Claudia Michelsen (54) in der Hauptrolle haben in Magdeburg begonnen. © MDR/filmpool fiction/Stefan Erhard

Im neuen "Polizeiruf 110 – Widerfahrnis", aus der Feder von Lucas Thiem, scheint zunächst alles ganz normal - ein gewöhnlicher Autounfall mit einer Schwerverletzten.

Doch als Kommissarin Doreen Brasch (gespielt von Claudia Michelsen, 54) ihrer Identität nachgeht, scheint nichts bekannt zu sein.

Mit nur dem Vornamen "Sarah" geht die Ermittlerin auf die Suche, aber auch "Sarahs" Mitbewohner scheinen nichts zu wissen. Die Unbekannte sei lediglich vor Kurzem plötzlich in Magdeburg aufgetaucht.

Kriminalrat Uwe Lemp (gespielt von Felix Vörtler, 62) rät Brasch schließlich, den Fall zu vergessen. Doch ihr geht die mysteriöse Identität des Unfallopfers nicht aus dem Kopf.

War es wirklich ein Unfall? Was wollte sie in Magdeburg? Und was hat der Architekt René Tamm damit zu tun, von dem Sarah unzählige Fotos auf dem Handy hat?