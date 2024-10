Elena Miras attackiert Zuschauer bei "Promi Big Brother": "Ihr seid ekelhaft"

Elena Miras (32) erhebt den Zeigefinger und beleidigt die Zuschauer. © Joyn

Auch von den Fragen des großen Bruders im Sprechzimmer hat Elena die Nase voll und ergreift die Flucht. Auf der Toilette bricht sie in Tränen aus. Container-Kollegen Leyla (28), Sinan (19) und Cecilia (28) laufen der 32-Jährigen hinterher und wollen wissen, was los ist.

Da bricht es aus der Influencerin heraus. "Was für ekelhafte Menschen, ihr seid ekelhaft", schimpft Elena und zeigt mit dem Zeigefinger bedrohlich in Richtung Kamera. "Ich will das alles nicht. Diese Fragen. Was soll das? Er ist als Mike hier, ich bin hier, seine Freundin ist hier - hört auf! Habt Respekt", appelliert die Wut-Kandidatin an das Publikum.

Leyla macht sich Sorgen und holt Partner Mike zum Tränendrama hinzu. Der versucht verzweifelt, seine Ex zu trösten, und redet auf sie ein: "Soll ich dich umarmen? Wir kriegen das doch hin. Chill kurz erst mal." Mikes Worte zeigen Wirkung.

Elena beruhigt sich, stellt aber im Wohnzimmer klar: "Ich will keine einzige Frage zu Mike mehr in meinen Interviews haben!"