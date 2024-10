Elena Miras will bei Promi BB fliegen: Doch gehen muss jemand anderes!

Köln - Im VIP-Container von " Promi Big Brother " nutzte Schauspieler Jochen Horst (63) am Donnerstagabend die Chance im Späti einzukaufen nicht und gewann dafür je eine Schutz- und eine Nominierungsmedaille. Doch sein perfider Plan, das bisherige Dream-Team Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) zu sprengen, misslang. In der Zwischenzeit tat Elena Miras (32) alles dafür, um rausgeworfen zu werden - doch auch das scheiterte.

Trotz zahlreicher Nominierungen durch die anderen Bewohner und der Ablenkungstaktik von Jochen war es am Ende aber völlig überraschend Daniel Lopes, der gehen musste. Er bekam die wenigsten Stimmen. Die Zuschauer scheinen also weiter die immer stärker werdende Konfrontation zwischen Elena und Leyla sehen zu wollen.

Von Letzterer dachten alle Bewohner, dass sie die nächste wäre, die die Show wegen ihrer Probleme mit Leyla und Ex Mike verlassen müsste.

Im späteren Basketball-Ratespiel folgte der nominierten Leyla dann Schauspielerin Mimi Fiedler (49). Sie hatte in der Stichfrage ("Wie viel NBA-Punkte erzielte Dirk Nowitzki in seiner Karriere?") gegen Matze Höhn (28) das Nachsehen.

Während sich Jochen nach seinem Spätbesuch die Schutzmedaille selbst überzog, überreichte er Ex-Bachelor-Babe Leyla Lahouar die erste Nominierung quasi vorab. Sein Ziel: Das in seinen Augen gefährliche Duo, bestehend aus Leyla und ihrem Freund Mike Heiter, zu trennen, um am Ende selbst vielleicht als Gewinner der Reality-Show dazustehen. "Ich muss da jetzt einfach taktieren", rechtfertigte der Schauspieler vor den Bewohnern seine Entscheidung.

Wie lange macht sie das noch mit? Elena Miras (32) ist zunehmend gestresst durch die Konfrontationen mit Leyla und Mike. © Joyn

Denn der bereits am Tag zuvor vollzogene Exit ihrer liebsten Mitstreiterin Cecilia Asoro (28) brachte Elena Miras wenig später komplett zur Verzweiflung. Unter Tränen verkündet sie, dass sie freiwillig den Container verlassen will.

Den Grund liefert die Schweizerin gleich hinterher: Die Nähe zu Ex Mike Heiter und dessen Freundin Leyla bringt die 32-Jährige regelrecht an den Rand des Wahnsinns. "Ich kann diese Paar-Schei*e nicht mehr ertragen", schluchzte sie in den Armen von Cecilia.

Nachdem sie eine Nacht darüber geschlafen hatte, klang das jedoch schon wieder ganz anders: "Ich bin nur noch hier, um niemandem einen Gefallen zu tun. Die wollen mich ja jetzt rausekeln! Mach dir keine Sorgen, ich habe gerade meine Power zurückbekommen", gibt sie sich gegenüber Kandidatin Mimi Fiedler (49) plötzlich wieder kämpferisch.

Ob sie sich aus dem Tief wirklich herauskämpfen kann? "Promi Big Brother" läuft bis 21. Oktober täglich auf SAT.1 - montags und dienstags ab 20.15 Uhr, mittwochs bis sonntags ab 22.30 Uhr. Auf Joyn könnt Ihr nonstop einen 24-Stunden-Livestream sehen.