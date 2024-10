Exit-Hammer bei Promi Big Brother: Damit haben die Bewohner nicht gerechnet!

Dann der Hammer: Aufgrund von Elenas Auszug muss keiner gehen! Mimi und Sarah müssen 24 Stunden um ihren Verbleib im Haus zittern. "Ihr habt bis morgen Zeit, den Zuschauern zu beweisen, dass ihr in den Container gehört", so die Stimme aus dem Off.

Als es an Tag 12 im TV-Knast darum ging, wer das Haus als nächstes verlassen soll, war zunächst Max Kruse (36) gefragt. In seiner Funktion als Container-Chef wählte der Ex-Fußballer seine Mitstreiterinnen Leyla Lahouar (28) und Alida Kurras (47) ins Duell.

Ex-Tatort-Schauspielerin Mimi Fiedler (43) muss weiter akut um ihren Verbleib im TV-Knast zittern. © Joyn

In der Live-Show am Abend drehte sich zu Beginn noch alles um das traurige Schicksal von Wutbürgerin Elena Miras. Ihr Auszug war bereits am Freitagmorgen in einer offiziellen Mitteilung von SAT.1 bekannt gegeben worden.

Darin heißt es: "Im Sprechzimmer wurde sie umgehend von einem Notarzt versorgt, es geht ihr gut. Die Fürsorgepflicht von 'Big Brother' lässt es aber nicht zu, dass sie in den Container zurückkehren kann."

Anschließen wurden die verbliebenen Bewohner über den ungeplanten Exit informiert. "Ich bin sehr erleichtert. Gute Besserung an sie", erklärte Mimi sofort und die Promis applaudierten für Miras' Genesung.

Diese hatte sich bereits wenige Stunden nach ihrem Auszug bei Instagram zu Wort gemeldet. "Ich wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Ich bin aber bald wieder fit. Die Gesundheit geht vor! Viel Liebe an euch", ließ sie ihre Fans wissen.

"Promi Big Brother" läuft bis 21. Oktober täglich auf SAT.1 - montags und dienstags ab 20.15 Uhr, mittwochs bis sonntags ab 22.30 Uhr. Auf Joyn könnt Ihr nonstop einen 24-Stunden-Livestream sehen.