Promi BB: Zoff geht weiter! Das steckt hinter dem Suppenhuhn-Eklat

Köln - Während es in der fünften " Promi Big Brother "-Folge endlich mal etwas ruhiger um Iris und Peter Klein (beide 56) wird, sind die Nachbeben von Jürgen Milskis (60) "Suppenhuhn"-Ausraster noch immer spürbar. Zudem gibt es eine weitere Exit-Nominierung.

Dilara Kruse (32) will nicht auf ihren reichen Ehemann reduziert werden. © Sat.1

Um die sowieso schon angespannte Stimmung im Container noch weiter aufzuheizen, müssen sich die Promis gegenseitig bewerten.

Wer ist am intelligentesten? Wenn es nach Matthias (40) geht, auf jeden Fall nicht Iris, die er auf den letzten Platz befördert. Seine fragwürdige Begründung: Sie hat Legasthenie. "Ein No Go", schimpft Iris.

Dilara (32) macht sich unterdessen bei der Frage "Wer ist in Deutschland am beliebtesten?" keine Freunde, indem sie sowohl Patricia (52) - aufgrund ihrer "langweiligen" Art - als auch Paulina (26) - weil sie aus einem "Bumsformat" kommt - in die hintere Hälfte einordnet.

Gleichzeitig reagiert sie alles andere als verständnisvoll auf Patricias Einschätzung bei der nächsten Frage, dass sie das Preisgeld aufgrund ihres reichen Mannes ja gar nicht brauchen würde.

"Sie hat mich genau wie die anderen abgestempelt", beschwert sich die Spielerfrau, die gerne als eigenständige Person gesehen werden würde, lautstark. "Nur weil ich 'nen Lambo fahre, steht da nicht Dilara Kruse drauf!"

Alles klar ...