"Promi Big Brother": TV-Ikone plaudert pikante Affäre aus - und bereut es sofort!

Als Alida Kurras (47) in den Trash Container einzieht, fühlt sie sich sofort heimisch: Die TV-Bekannheit hatte die zweite "Big Brother"-Staffel gewonnen und kehrt nun 24 Jahre später zurück unter das wachsame Kameraauge.

Anscheinend fühlt sie sich etwas zu heimisch - gegenüber Promi-Reporterin Bea Peters (42) gesteht sie ihre pikante Affäre mit Jürgen Milski (60), der in der ersten Staffel den zweiten Platz machte und mit seiner "Suppenhuhn"-Beleidigung gegenüber Paulina Ljubas (27) in der vergangenen VIP-Staffel für Stress sorgte.

"Das hat man ja gesehen, das ist nicht so ein Guter. Der hatte auch mit ganz vielen was, auch Melanie Müller, als die beiden in einer Beziehung waren", so die Vorlage der Journalistin.

"Und mit mir", platzt es da aus Alida heraus. Über mehrere Jahre sollen beide eine Affäre gehabt haben - obwohl Milski zu dieser Zeit in einer Beziehung war. "Wir haben ganz viel gearbeitet zusammen, das hat keiner mitbekommen", so die 47-Jährige.

Am nächsten Tag bereits bereut die Moderatorin ihr unüberlegtes Geständnis. "Ich hab die Kameras vergessen. Da wird doch hoffentlich keine Headline draus. Wie kann ich so trottelig sein, ich hab 20 Jahre die Fresse gehalten", schimpft die wohl doch nicht so Kamera-erprobte Alida.