Verena Kerth enttäuscht: "Habe sie einfach nicht wiedererkannt"

"Ich sehe das alles entspannt und sportlich. So ein Mittelding ist einfach nicht meins: Entweder bist du ganz vorne oder ganz hinten." Verglichen mit dem Ausflug in den australischen Urwald im Jahr 2023 fällt ihr Fazit deutlich aus: "Der Container ist härter als das Dschungelcamp!"

Die gebürtige Münchnerin hat ihre Container-Zeit Revue passieren lassen. © Joyn

"Ich war so, wie ich bin", untermauert sie. "Das ist mir im Nachhinein auch viel wichtiger, als noch mal alles zu reflektieren: Was hätte sein können, was hätte ich anders machen können - so bin ich nicht."

Besonders gefreut hat sich die Bayerin nach den Tagen im Container auf eine heiße Dusche. "Das war wirklich ein einmaliger Moment. Noch nie habe ich in meinem Leben zehn Tage nicht geduscht."

Die sanitären Verhältnisse haben ihr zu schaffen gemacht. Den verbliebenen Bewohnerinnen und Bewohnern geht es weiterhin kaum anders. "Wir hatten nur Kernseife, Zahnbürste, Zahnpasta und ein Handtuch. Keine Bürste, keine Zahnseide oder Shampoo." Das alles sei "wirklich hart" gewesen.

Zusammen mit Kerth hatte Bea Peters (42) die Segel streichen müssen. Beide kannten sich vor der Sendung, harmonisch lief das Zusammenleben nicht ab. "In den ersten Tagen im Container habe ich sie einfach nicht wiedererkannt", blickt Kerth zurück.

"Sie hat nicht wie früher viel gelacht, sie war unsicher, sie hat gestichelt und ich habe mich irgendwie von ihr provoziert gefühlt." Glücklicherweise habe sich die Lage aber entspannt. "Ich bin froh, dass wir gestern beide rausgeflogen sind. Danach haben wir den Abend zusammen verbracht, lagen uns in den Armen und haben die Zeit noch mal Revue passieren lassen."

In den Armen liegen kann Kerth sich auch mit anderen Teilnehmenden - und zwar am Montag beim Finale der Staffel. Was danach ansteht? Noch geheim! "Wie so oft darf ich jetzt über meine kommenden Projekte noch nicht sprechen."