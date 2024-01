Promi-Darts-WM: Darum ist "Knossi" im Nachteil

Jens "Knossi" Knossalla (37) erfüllt sich einen Traum mit der Promi-Darts-WM. © IMAGO/Gartner

Für Jens "Knossi" Knossalla (37) geht mit der Teilnahme ein Traum in Erfüllung. Er darf mit seinem Idol Michael van Gerwen (34) ans Oche, also die Wurflinie, treten.

"Es wäre ein Traum, wenn ich Michael van Gerwen stolz machen könnte – mit einer Doppel Zwei auschecken. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, aber das wäre einfach geil", sagt er gegenüber ProSieben.



Die Vorbereitung auf das Turnier hätte bei ihm allerdings besser laufen können. Noch vor Kurzem gab es ein großes Problem: "Mein Trainingsplan sieht so aus, dass ich noch auf den Darts-Ständer warte. Immer noch. Ich habe hier die Scheiben, die kann ich mir aber nicht an die Wand nageln, weil ich Steinwände habe. Also, mein Trainingsplan würde losgehen, wenn ich jetzt mal langsam den Ständer bekomme."

Der Influencer ist schon lange vom Darts fasziniert: "Mich fasziniert diese Atmosphäre. Wir alle kennen es. Ally Pally, London. Da schmeißen ja nicht einfach zwei Leute Darts-Pfeile auf eine Scheibe. Das ist ein Lifestyle geworden. Das ist eine Party und das macht einfach Spaß. Da habe ich richtig Bock."