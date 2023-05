Nach einem halben Jahr Funkstille: Darum nahmen Karina und Gustav an "Prominent getrennt" teil

Lüneburg/Paderborn - Das einstige "Bachelor in Paradise"-Paar Gustav Masurek (33) und Karina Wagner (26) trafen bei " Prominent getrennt " wieder aufeinander und sorgten für den ein oder anderen heftigen Streit . So blicken die beiden auf die Zeit zurück.

Auch Gustav hatte nach einem halben Jahr Funkstille Redebedarf: "Von meiner Seite waren noch sehr viele Fragen offen, die auf jeden Fall geklärt werden mussten, was natürlich noch alles hochgekommen ist, war ein bisschen schwierig, aber damit leben wir jetzt."

Wie nicht anders zu erwarten, gehen Gustav und Karina auch künftig getrennte Wege. "Also ich sehe da überhaupt gar keine Chance, dass wir noch mal zueinanderfinden", erklärte die Influencerin. Dafür sei viel zu viel gesagt worden. Viel zu viel sei zwischen ihnen passiert, so die 26-Jährige.

Gustav Masurek (33) fühlte sich bei "Prominent getrennt" offenbar doch nicht ganz richtig dargestellt. © Screenshot/Instagram/gustavma4

Karina habe viele Folgen mit Freunden oder Familie gemeinsam geschaut. Sonderlich geschockt waren sie laut der Influencerin von Gustavs Verhalten nicht. "Sie haben meinen Ex-Partner so auch kennengelernt und deswegen hat es sie auch nicht gewundert, dass sie genau so was zu Gesicht bekommen."

Viele Situationen habe die 26-Jährige bei der Ausstrahlung zum ersten Mal gesehen und im Haus damals wahrscheinlich anders reagiert, wenn sie es mitbekommen hätte, so Karina.

Die Familie von Gustav habe die "Kissenszene" schockiert, die nach Empfinden des Paderborners heruntergespielt wurde. Seine Ex hatte ihm vor laufenden Kameras erklärt, dass ihre Mutter Angst habe, dass er Karina ein Kissen auf das Gesicht drückt, "weil sie meinte, dass es nicht mehr gesund ist".

Gustav habe sich nicht verstellt, erklärte seine Familie laut des 33-Jährigen. Karina hingegen schon.

Es wurde gelacht, es flossen Tränen, schöne Worte wurden gesagt. "Man sollte trotzdem nicht alles glauben. Ich sollte auf jeden Fall das ein oder andere in Zukunft überdenken. Für mich jetzt im Nachhinein teilweise die größte Heuchelei, die ich, glaube ich, je gesehen habe im deutschen Fernsehen", urteilte die 26-Jährige.



Gustav fühlte sich am Ende offenbar im Format - anders als zuvor und stets beteuert - doch nicht richtig dargestellt. "Die Gloria wurde genauso schlecht gezeigt wie ich da drin. Leute, nicht alles, was Ihr seht, müsst Ihr glauben."