11.02.2025 09:58 1.742 Promis unter Palmen: Iris Klein unter Schock - weil SIE einzieht

"Is this a TukTuk? Ja? Na dann let's go!" Iris Klein (57) eröffnet nach knapp vier Jahren Sendepause die dritte Staffel von "Promis unter Palmen" (SAT.1).

Von Nico Zeißler

Titelfoto: Bildmontage: Joyn/Tan Nian Xing