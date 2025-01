Quoteneinbruch bei "Die Geissens" und ProSieben: Das steckt dahinter

In der jüngsten Doppelfolge am Montagabend kam es nun plötzlich zu einem heftigen Quoteneinbruch. Wie "Quotenmeter" berichtet, schalteten ab 20.15 Uhr nur noch 300.000 Zuschauer (Gesamtpublikum) ein, um die Kult-Auswanderer auf Bali zu sehen.

Das RTL "Dschungelcamp" fährt seit Jahren absolute Traumquoten für den Kölner Privatsender ein. © RTL/DPA

Einen Negativ-Rekord gab es auch bei SAT.1: "Über Geld spricht man doch" erreichte zwar immerhin 680.000 Personen und damit nur unwesentlich weniger als vor einer Woche.

In der klassischen Zielgruppe lief es aber so schlecht wie noch nie: Die erzielten 3,8 Prozent wurden selbst bei der Ausstrahlung bei Kabel Eins in der Vergangenheit noch nie unterboten.

Bleibt die Frage: Wo sind all die Zuschauer hin? Die Antwort: Bei RTL ist das berühmt-berüchtigte Dschungelcamp gestartet. Der drückenden Dominanz aus Köln ist derzeit kaum etwas entgegenzusetzen.

Nachdem "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Wochenende an Zugkraft eingebüßt hatte, sah es am Montag deutlich besser aus: 3,89 Millionen Menschen waren bei der mehr als zweistündigen Show mit dabei, das waren rund 700.000 mehr als am Sonntag.

Bei den 14- bis 49-Jährigen reichten 1,55 Millionen Zuschauer zu 30,4 Prozent - das war im Vergleich zum Vortag ein Plus von fast neun Prozentpunkten. Auch "Die Stunde danach" erzielte noch hervorragende 25,2 Prozent.