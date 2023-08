Räuberduo terrorisiert Leipziger Tankstellen: Polizei zeigt Videos der Taten

Zwei Männer scheinen es auf Leipzigs Tankstellen abgesehen zu haben. (Symbolbild) © 123RF/andranik2018

Die jüngsten Taten spielten sich in zwei verschiedenen Filialen der Bavaria-Petrol-Tankstelle ab: Zuerst am 31. Juli im Standort in der Lützner Straße, danach am 5. August in der Kiewer Straße. Die beiden Tatorte sind nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt.

"Obwohl wir schnell informiert wurden und schon innerhalb weniger Minuten vor Ort waren, fiel es uns schwer, die Täter noch am Tatort oder im Umfeld zu fassen", so Polizeisprecher Chris Graupner. Kein Wunder: Die Überfälle dauerten jeweils nicht länger als eine Minute.

Bavaria-Angestellter René R. (28), der seit zwei Jahren in der Filiale in der Lützner Straße arbeitet, erinnert sich bei "Kripo live" noch genau an den für ihn schicksalhaften 31. Juli: "Es war ein ganz normaler, ruhiger Tag." Um 20.15 Uhr war die Tankstelle menschenleer - bis zwei Männer eintraten.

Beide Täter trugen Sturmmasken und weiße Gummihandschuhe, wie auf den in der Sendung gezeigten Aufnahmen zu sehen ist. Einer von ihnen hatte eine Pistole in der Hand. "Während er auf mich zukam, hat er die Waffe durchgeladen und mir ins Gesicht gehalten", lässt René R. den Schockmoment Revue passieren.

Mit erhobenen Händen öffnete der 28-Jährige die Kasse. Während der bewaffnete Täter das Bargeld einpackte, griff sich sein Komplize einige Zigarettenschachteln. Insgesamt erbeuteten sie 750 Euro Bargeld. Nach ihrer Flucht rief der Tankstellenwart sofort die Polizei und verständigte seine Vorgesetzten.