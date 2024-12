"Reality Awards 2024" im Liveticker: Das war der "Cringest Moment des Jahres"

Am Samstagabend werden erstmals die "Reality Awards" für die beliebtesten Stars und Sternchen des Trash-TV vergeben. TAG24 berichtet mit einem Liveticker.

Von Jonas Reihl

Köln - Nie zuvor hat das Trash-TV so geboomt wie aktuell. Kein Wunder also, dass sich die Stars und Sternchen nun auch über ihre eigene Preisverleihung freuen dürfen. Alles, was Du zu den "Reality Awards" wissen musst, erfährst Du hier im TAG24-Liveticker.

Am Samstag hat sich die Crème de la Crème der deutschen Reality-Szene in Köln versammelt. © RTL Wer ist die unumstrittene Reality-Queen 2024 und wer ihr King? Welcher Streit war der krasseste, den Trash-TV-Fans im vergangenen Jahr auf der Mattscheibe verfolgen konnten? Und was war eigentlich der cringeste Moment, den wir bestaunen durften? Genau das wird am Samstagabend in den Kölner MMC-Studios final geklärt! In insgesamt zwölf Kategorien werden dann die beliebtesten Stars und Sternchen sowie Formate geehrt - und TAG24 ist live für Euch dabei! Übertragen wird das Spektakel zudem ab 18.55 Uhr bei RTL+.

22.08 Uhr: Jetzt kommt der Herzschmerz! Das war die krasseste "Trennung des Jahres"

Trennungen gehören zum Reality-Ein-mal-Eins wie das Flirten und der übermäßige Konsum von Alkohol. Doch welche Trennung hat für den meisten Zoff und die krassesten Schlagzeilen gesorgt? Das finden wir in der Kategorie "Trennung des Jahres" heraus. Neben Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat ("Prominent getrennt"), Ricarda Raatz & Maurice Dziwak ("Das Sommerhaus der Stars") sowie Xander Stephinger und Lisa Postel ("Make Love, Fake Love"). Am Ende haben die Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden: Kein Beziehungsende war schlimmer als das von Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat. Ein verdienter Gewinner...

Unangenehmer geht kaum: Max Suhr und Claudia Obert haben für den "Cringest Moment" im vergangenen Jahr gesorgt. © RTL

21.59 Uhr: Unangenehmer geht es kaum! Das war der "Cringeste Moment des Jahres"

Unsere Realitystars sind bekannt für allerhand unangenehme Momente. Doch welche davon waren wirklich die cringesten? Genau das ist die Frage bei der nächsten Kategorie! Nominiert sind Claudia Obert und Max Suhr ("Das Sommerhaus der Stars"), Josh Stodel ("Temptation Island") und Aleks Petrović ("Das Sommerhaus der Stars"). "Das war jetzt wirklich unangenehm", fasst Sam Dylan die Szenen zusammen, ehe er die Gewinner verkündet: Claudia Obert und Max Suhr haben mit ihren Trockensex-Übungen im Sommerhaus den unangenehmsten Moment des vergangenen Jahres geliefert. "Ist natürlich irgendwie sehr witzig und sehr super, dass wir nominiert waren. Ich muss sagen: Thank you und Champagner für alle!", bedankt sich Claudia bei ihren Fans.

Gigi Birofio hat sich in der Kategorie "Lustigster Realitystar des Jahres" durchgesetzt. © RTL

"Was verbindet uns Menschen mehr als Lachen", fragt Menderes, ehe die Kandidatinnen und Kandidaten für den "Lustigsten Realitystar des Jahres" vorgestellt werden. Neben Winfried Glatzeder ("Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"), Emmy Russ ("Are You The One? Realitystars in Love" / "Reality Queens") und Gigi Birofio ("Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden") ist erneut Maurice Dziwak für den Award nominiert. Doch wer wird sich durchsetzen? Das verraten Menderes und Cosimo: Gewinner und lustigster Realitystar des Jahres ist Gigi Birofio! "Danke an alle, die mich nominiert haben. Das ist voll der schöne Preis. Es gibt nichts im Leben, das schöner ist als Lachen!", freut sich der frischgebackene Gewinner.

Wenig überraschend haben sich der "maskuline Mann" Aleks Petrovic und "Löwe" Maurice Dziwak beim "Beef des Jahres" durchgesetzt. © RTL

21.45 Uhr: Diese Stars haben sich den "Beef des Jahres" geliefert

Halbzeit bei den "Reality Awards"! Weiter geht es mit dem Preis für den krassesten "Beef des Jahres" - eine der Königsdisziplinen im Reality-Business. Nominiert sind Aleks Petrovic und Maurice Dziwak ("Kampf der Realitystars" / "Das Sommerhaus der Stars"), Gina Beckmann und Emily Katarzyna ("Prominent getrennt"), Giulia Siegel und Kader Loth ("Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden") sowie Jennifer Iglesias und Nadja Großmann ("Are You The One? Realitystars in Love"). Sieger sind am Ende - wie soll es anders sein - der "maskuline Mann" Aleks und "Löwe" Maurice. Die beiden Erzrivalen haben nicht nur am Starstrand für gehörigen Zoff gesorgt, sondern auch das "Sommerhaus" zum Beben gebracht und sind damit die verdienten Gewinner. Bleibt noch die Frage: Welcher der beiden Streithähne darf den Preis mit nach Hause nehmen? Das entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer in einem Online-Voting. Und prompt entbrennt ein neues Zoff - denn beide wollen den Award gar nicht haben. Das Publikum hat aber kein Erbarmen und so muss Maurice den Preis auf seinen Kaminsims stellen. Seine knappe Laudatio: "Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ gemeint ist diese Abstimmung. Ich bin dankbar für jede Stimme. Dankeschön."

21.27 Uhr: Das ist die beliebteste Reality-Doku des Jahres!

Als nächstes steht der Award für die beste "Reality-Doku" des Jahres auf dem Programm. Nominiert sind "Bushido & Anna Maria – Alles auf Familie", "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben", "Davina & Shania – We Love Monaco", "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie", "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie", "Diese Ochsenknechts", "Unser Hof – Mit Cheyenne und Nino" und "The Real Housewifes of Munich". Durchgesetzt hat sich am Ende "Bushido & Anna Maria – Alles auf Familie". "Wir sind leider in Dubai und können nicht zu euch nach Köln kommen. Es ist aber unglaublich! Für uns ist es unser ganz normales Leben, umso mehr freuen wir uns. Wir danken unserer Community von ganzem Herzen!", teilen der Rapper und seine Frau in einer Videobotschaft mit.

Diogro Sangre und Fabio De Pasquale haben bei der Kategorie "Sexytime des Jahres" blank gezogen. © RTL / Julia Feldhagen

21.15 Uhr: Große Ankündigung! Karina Wagner wird neue Single-Lady bei "Make Love, Fake Love"

Große Überraschung am Rande der Preisverleihung! "Make Love, Fake Love"-Moderatorin Janin Ullmann verrät am Mikro, dass schon bald eine neue Staffel des Erfolgsformats an den Start gehen wird. Und auch die neue Single-Lady steht schon fest: Es wird Karina Wagner, die schon einmal beim "Bachelor" nach ihrer großen Liebe gesucht hat. Und damit nicht genug: Die ersten Bilder der Show gibt es schon ab Mitternacht bei RTL zu sehen.

Über seinen Preis als "Faker des Jahres" konnte sich Xander Stephinger nur verhalten freuen. © RTL / Fine Lohmann

21.12 Uhr: Dieser Star ist der "Faker des Jahres"!

Sie haben alle getäuscht, um zu gewinnen: Die "Faker des Jahres"! Nominiert sind Aleks Petrovic ("Kampf der Realitystars"), Anna-Carina Woitschack ("Die Verräter"), Serkan Yavuz ("Das Sommerhaus der Stars" / "The 50") und Xander Stephinger ("Make Love, Fake Love"). "Ihr habt eure Rolle wirklich hervorragend gespielt", kündigt Olivia Jones im Vorfeld an, ehe sie das Geheimnis lüftet: Der Gewinner des "Faker des Jahres"-Awards ist Xander Stephinger für seine Teilnahme an "Make Love, Fake Love". "Es war mein erstes Format, ich wusste selbst nicht genau, was da passiert. Im Nachhinein kann ich immer nur noch sagen: Es tut mir leid, es war keine coole Aktion. Aber trotzdem danke für die Stimmen", so Xander.

Dürfen sich über den Award für die "Sexytime des Jahres" freuen: Marc-Robin Wenz und Asena Neuhoff. © RTL

20.56 Uhr: Jetzt wird es schlüpfrig: Sie haben für die "Sexytime des Jahres" gesorgt

Schlüpfrig geht es weiter bei den Awards: Als nächstes steht die Kategorie "Sexytime des Jahres" auf der Agenda. Nominiert sind Marc-Robin Wenz und Asena Neuhoff ("Are You The One? Realitystars in Love"), Seleya und Lucia ("Princess Charming") und Tommy Pedroni und Paulina Ljubas ("Germany Shore"). Doch bevor die Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt werden, steht erst einmal - passend zum Motto - ein Auftritt der Striptease-Gruppe "Sixpacks" auf dem Programm. Mit dabei sind auch die Reality-Gesichter Diogo Sangre und Fabio De Pasquale. Letzterer zieht sogar komplett blank... Dann werden die Nominierten vorgestellt - und es bleibt heiß. Doch wer setzt sich am Ende durch? Dieses Geheimnis lüften die Nackedeis Fabio und Diogro - und es werden am Ende tatsächlich Marc-Robin Wenz und Asena Neuhoff! "Ich kann nicht viel sagen, außer: Ich habe alles gegeben! Danke an alle, die für mich gevotet haben. Ich denke, das wird nicht die letzte perverse Aktion von mir gewesen sein", sagt Marc-Robin in seiner Laudatio.

Mike Heiter und seine Leyla sind nicht nur verlobt, sondern haben auch die "Lovestory des Jahres" geschrieben. © RTL

20.42 Uhr: Das sind die Gewinner der "Lovestory des Jahres"

Der erste Award, der jemals im deutschen Reality-TV vergeben wird, ist der für die "Lovestory des Jahres". Nominiert sind Dennis Gries und Katja Gretschuhin ("Die Bachelors"), Lukas Baltruschat und die nicht anwesende Jennifer Iglesias ("Are You The One? Realitystars in Love 2024") und Mike Heiter und Leyla Lahouar ("Dschungelcamp"). Nach einer kurzen Vorstellung aller Paare und ihrer Geschichte wird es dann ernst und die Preisverleihung steht an. Am Ende ist klar: Mike und Leyla sind nicht nur verlobt, sondern haben auch die "Lovestory des Jahres" geschrieben. Herzlichen Glückwunsch! "Wir wollen einfach Danke sagen! Allen Fans, der Produktion, allen, die damit zu tun haben, wollen wir danken", meinen die glücklichen Sieger.

20.15 Uhr: Die Show beginnt!

Um Punkt 20.15 Uhr ist es soweit: Die große Preisverleihung in den MMC-Studios in Köln beginnt mit einem großen Knall! Zunächst sind es Kader Loth, Estefania Wollny und Melody Haase, die die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem eigenen Song begrüßen, dann übernimmt Reality-Ikone Calvin Kleinen das Mikro und schmettert seinen Ballermann-Hit "Sophia" aufs Parkett, um Moderatorin Sophia Thomalla auf die Bühne zu holen.

Aleks Petrovic ist in insgesamt vier Kategorien für die Awards nominiert. © RTL / Frank J. Fastner

19.49 Uhr: Aleks und Vanessa kündigen "Big News" an

Bei Aleks Petrovic und seiner Vanessa geht es derzeit Schlag auf Schlag! Nachdem erst kürzlich die Verlobung der beiden Realitystars bekannt geworden ist, kündigt Aleks für die nächsten Tage weitere "Big News" an. Um was es sich dabei handelt, verrät der "Sommerhaus"-Star allerdings nicht.