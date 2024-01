Promis auf Backpacker-Tour: "Man verliert sich in Taras T***en"

Die Promis müssen in Folge 5 drei Hygiene- und Beautygegenstände abgeben, weil sich Cecilia Asoro (27) und Luis Tinderking (33) eine Luxus-Nacht in einer Hütte gegönnt haben.

Die beiden Österreich-Exporte Tara und Luis sprechen sich aus. © Joyn

In Folge 6 gesellen sich auch Lena und Tommy zu den Partymäusen dazu. Allerdings erscheinen auch die mittlerweile gehassten "Verräter" Cecilia und Luis.

"Sechs Leute mussten was abgeben, damit ihr was bekommt", echauffiert sich Tara. Cecilia frech: "Und, was ist passiert? Was musstest du abgeben? Seid ihr gestorben?"

Tara ist geschockt, dass die 27-Jährige so "respektlos" mit ihr redet und "vor meinem Gsicht rumfuchtelt". Cecilia teilt weiter aus: "Wenn ich wieder das Angebot bekomme, mache ich das Doppelte!"

Die beiden Österreich-Exporte Tara und Luis sprechen sich aus. Dabei kann sich der "Forsthaus Rampensau"-Gewinner des Alpenlandes aber kaum konzentrieren: "Man verliert sich kurz wo - in Taras T***en zum Beispiel."

Als wegen des Gelddiebstahls zu Beginn der Show eine Strafe gezahlt werden muss, macht sich Übeltäter Tommy "heimlich" aus dem Staub. Kommt er damit durch?