Reschke Fernsehen: ARD erhebt neue Vorwürfe gegen Julian Reichelt

Hamburg/Berlin - "Reschke Fernsehen" - seit Kurzem auf Sendung im Ersten - legt sich mit einem ehemaligen "BILD"-Chef an. Brisant: "Fall Reichelt: Ausmaß des mutmaßlichen Machtmissbrauchs bei BILD größer als bekannt", so titelt der NDR in seiner Mitteilung. Wie setzte sich der Sender mit dem MeToo-Eklat auseinander?

Anja Reschke (50) im Studio ihrer neuen Sendung "Reschke Fernsehen". © NDR/Thorsten Jander Ein bisschen "Brisant", ein bisschen "Explosiv" - so will die Moderatorin Anja Reschke (50) es wohl noch mal boulevardesk-angehaucht, dennoch journalistisch versuchen. Zumindest mutet die Aufmachung der Sendung so an. Mehr als 1,3 Millionen Fans hatte sie vor einer Woche zur Premiere. Diesmal wurde es ernst: "Julian Reichelt und die Frauen: 'Bumsen, belügen, wegwerfen'" - so der Titel der Sendung! Da geht's um die #metoo-Bewegung. Im Mittelpunkt: Julian Reichelt (42), Ex-Chefredakteur bei "BILD". Es werden kurze Sequenzen beispielsweise von "Chez Krömer" gezeigt, oder auch aus der Amazon-Prime -"BILD"-Doku. Dann geht's scharf: "Nach Informationen des NDR hat der mutmaßliche Machtmissbrauch durch den ehemaligen BILD-Chefredakteur Julian Reichelt deutlich größere Ausmaße als bislang bekannt", heißt es von Senderseite. TV & Shows Schon wieder: Maybrit Illner fällt aus! Reporterinnen des ARD-Formats "Reschke Fernsehen" hätten Kontakt zu 13 Frauen gehabt, "die den Schilderungen zufolge Anmachen, Affären und berufliche Auswirkungen erlebt" hätten. So wird in "Reschke Fernsehen" gezeigt, wie eine ehemalige Mitarbeiterin erzählt habe, "wie Julian Reichelt sie zu einem Treffen" gedrängt habe. "Irgendwann habe ich eingewilligt. Es kam zum Sex." Reichelt habe sie nicht gezwungen, "aber sie habe aus Angst vor Konsequenzen im Job" nicht "Nein" sagen können. "Die schlimmste Entscheidung meines Lebens", so die damalige "BILD"-Mitarbeiterin laut dem NDR.

Ex-"BILD"-Chefredakteur Julian Reichelt dementiert via Anwalt