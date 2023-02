"Reschke Fernsehen" deckt auf: Gefälschte Hitler-Tagebücher leugnen den Holocaust!

Anja Reschke (50) im Studio ihrer neuen Sendung "Reschke Fernsehen" © NDR/Thorsten Jander

"Hitler bringt Quote", sagte Moderatorin Anja Reschke (50) direkt am Anfang der Sendung. Wenn man in der Redaktion nicht mehr weiter wisse, bringe man einfach etwas über den Mann, den wirklich jeder kennt. In diesem besonderen Fall wissen Reschke und ihr Team aber mal ausnahmsweise MEHR als alle anderen. Nach 40 Jahren ist es ihnen gelungen, die gefälschten "Hitler-Tagebücher" von 1983 zum ersten Mal vollständig auszuwerten.

Zwar liegen die Originale immer noch im Archiv vom "Stern", angeblich um "Missbrauch zu verhindern", doch gebe es laut Reschke "andere Quellen". Mithilfe von Kopien und einer lernenden Software gelang es, die teils unlesbaren Passagen lesbar und vor allem recherchierbar zu machen.

Und dabei wird zum ersten Mal deutlich, dass der "Stern" ohne jegliche Art von Faktencheck bereit war, die NS-Geschichte zu verharmlosen. Fälscher Konrad Kujau dachte sich nämlich nicht nur allerhand Wehwehchen für Hitler aus – allein 77 Mal litt der "arme Mann" an Magenproblemen –, oder schrieb von seiner rührenden Liebe zu Ehefrau Eva Braun (†33), nein, ganz nebenbei leugnete er den Holocaust. Allein das Wort kommt kein einziges Mal in den Büchern vor.

Dafür Passagen wie: "Erwarte die Meldungen der Konferenz über die Judenfrage. Wir müssen unbedingt einen Platz im Osten finden, wo sich diese Juden selbst ernähren können." Datum des Eintrags: 20. Januar 1942. Ausgerechnet der Tag der Wannsee-Konferenz, bei der die Deportation der gesamten jüdischen Bevölkerung Europas zur Vernichtung organisiert und geplant wurde.

Sätze wie "Nun sehe ich das ich mit den Juden viel zu human umgegangen bin" prägen die 60 Bücher. Was beim Lesen schier unglaublich scheint, war für die damaligen "Stern"-Redakteure rund um Reporter Gerd Heidemann (91) wohl kein Problem.