Angel-Königin Daniela: Mit diesen Fehlern beißt garantiert kein Fisch an!

Von Nico Zeißler

Leipzig - Ihr ist keiner zu groß! Daniela Kautzsch, die von MDR-Moderator René Kindermann (48) zur "Angelkönigin von Leipzig" ernannt wurde, fischt aus den Gewässern, was sie an den Köder bekommt. Da sind 2-Meter-Welse auch nichts, was die Sächsin abschrecken würde.

Daniela Kautzsch, die Angelkönigin von Leipzig, war zu Gast im Riverboat. © IMAGO / STAR-MEDIA Sogar satte 2,33 Meter hat der größte Wels gemessen, den sie gefangen hat. Vom rund 100 Kilogramm schweren Tier existiert freilich auch ein Schnappschuss, der in der neuesten Riverboat-Sendung gezeigt wurde. "Sieht aus wie ein Buckelwal, den du aus dem Wasser ziehst", scherzt Moderator Matze Knop (49). Ganz so einfach aus dem Nass zu bekommen ist so ein Klopper aber keinesfalls. "Der hat uns bestimmt einen Kilometer mit dem Schlauchboot über den Fluss gezogen", erinnert sich Kautzsch. Erst als er müde wurde und keine hektischen Bewegungen mehr gemacht hat, habe man ihn an Land ziehen können. Erst im März war das Mitglied des "Angelfreunde Gohlis e.V." mit ihrem Mann, den sie mit dem Angeln ansteckte, im Italien-Urlaub und natürlich auch dort auf Fischjagd. Optimale Bedingungen habe es zwar nicht gegeben, immerhin konnten aber zwei 1,86 sowie zwei Meter lange Welse gefangen werden. Knop: "Davon kann ja die Kelly Family eine Woche essen." Riverboat Ralf Dümmel scheiterte mit Hauptschul-Abschluss an Bewerbung: "Für mich ist eine Welt zusammengebrochen!" Auch in Leipzig würde es derart große Wasserbewohner geben, die jedoch völlig ungefährlich seien. "Man wird eher von einem Hund als von einem Wels gebissen", sagt Daniela Kautzsch. Sie warnt aber auch davor, regelmäßig Fleisch von Wels oder Aal zu verzehren: "Das sind die größten Giftstoffaufnehmer." Bei Aalen müsste man zudem aufpassen, nicht mit deren Blut in Berührung zu kommen, das zu Entzündungen führen könne.

Große Welse hat Daniela Kautzsch schon mehrere gefangen. © Facebook/daniela.kautzsch

Angelkönigin Daniela Kautzsch im MDR-Riverboat: Achtung vor diesen Angel-Fehlern!

Gigantisch: Gegen diesen Wels sieht die Angelkönigin fast klein aus. © Facebook/daniela.kautzsch Die erfahrene Anglerin, die seit ihrem sechsten Lebensjahr fischt und seit 2011 auch einen Angelschein besitzt, gibt außerdem Tipps, wie die Wahrscheinlichkeit eines Fangs erhöht werden kann. Keinesfalls dürfe man am Ufer trampeln oder Autotüren laut zuschlagen: "Die Schallwellen werden ins Gewässer übertragen." Reden und Musikhören in Normallautstärke dagegen seien keine Probleme. Ex-Rosenstolz-Sänger Peter Plate (56) überrascht: "Ich dachte, man muss still sein." Ihre örtlichen Geheimtipps will Kautzsch, die in Sachsen mit maximal zwei Ruten angeln darf, zwar nicht verraten. Aber im Frühjahr würde es besonders in kleinen Gewässern gute Chancen auf den großen Fang geben, da sich diese schneller erwärmen und die Wasserbewohner somit schneller agil werden. Riverboat MDR-Moderatorin kehrte aus dem Westen zurück in den Osten: "Es hat an den Wurzeln gezogen!" Mit ins MDR-Studio hat sie auch eine Köderbox gebracht. Nach wenigen Sekunden schließt sie diese aber wegen der Geruchsbelästigung wieder. In den Ködern enthalten sein können Knoblauch, Ananas, Kaugummi, Tigernuss, Pfeffer - ein interessanter, aber auch stinkiger Mix.