"Es war keine Absicht": Wie Barbara Becker und Boris wieder zusammen gefunden haben

Leipzig - Einst die Ehefrau an der Seite von Tennis-Star Boris Becker (57) hat Barbara Becker (58) mittlerweile eine neue Liebe gefunden. Genau die ist es auch, die die Unternehmerin sozusagen wieder zu ihrem Ex zurück verschlägt, wie sie im MDR-"Riverboat" erzählt.

Barbara Becker (58) war am Freitagabend im "Riverboat" zu Gast und hat über ihre neue Liebe geplaudert. © IMAGO / STAR-MEDIA

Marcello heißt der Glückliche, der seit einiger Zeit mit ihr durchs Leben geht - seinetwegen hat sich die gebürtige Heidelbergerin jetzt einen Zweitwohnsitz im italienischen Mailand gesucht. Dort, wo auch der frühere Tennis-Profi mit seiner dritten Ehefrau Lilian (35) lebt.

Über den Neuen an Barbaras Seite möchte auch Moderatorin Kim Fisher (55) reden: "Du hast mal gesagt: 'Wenn der Mann es schafft, dass ich keine Kopfschmerzen seinetwegen kriege, dann ist das schon ganz gut.' Ist das so einer?"

Die Leute würden immer nach Verlobung, Heirat oder Geschenken ihres Freundes fragen, erzählt die 58-Jährige. "Dann antworte ich: 'No, he's not giving me a headache. Er bereitet mir keine Kopfschmerzen'."

Das finde sie wichtiger als alles andere und "wenn jemand emphatisch ist und dich so unter seine Flügel und seine Fittiche nimmt [...], dass wir zusammen wachsen können, dass wir so sein können, wie wir sind, ohne Spiele. [...] Alles andere kann ich mir selber kaufen."