Bernhard Bettermann und Mutter bei Riverboat vergessen! "War echt der Gag!"

Leipzig - Nach interessanten und ausführlichen Gesprächen mit ihren Gästen vergaßen die Moderatoren Kim Fisher (54) und Wolfgang Lippert (71) am gestrigen Freitag prompt, Bernhard Bettermann (58) und dessen Mutter zu interviewen.

Bernhard Bettermann (58) und seine Mutter Jutta Dyrchs waren am Freitag zu Gast im "Riverboat". Für einen kurzen Moment schien das jedoch vergessen worden zu sein. © imago/Star-Media

Warnend hob Moderator Wolfgang Lippert die Hände. "Ich muss Zeichen machen. Schön, dass ihr da wart, alle Mann", versuchte er die Sendung zum Ende zu bringen.

Erst als "In aller Freundschaft"-Star Bernhard Bettermann winkend aufstand, schien den beiden Moderatoren bewusst zu werden, dass sie zwei ihrer Gäste vergessen hatten.

Bettermann und seine Mutter Jutta Dyrchs hatte sich das Riverboat-Moderations-Duo bis zum Schluss aufgehoben, um sie dann doch zu vergessen.

"Hiergeblieben!", rief Kim Fischer.

"Also das war echt der Gag! Nachdem ihr uns, also die älteste Person hier in dieser Runde, bis zum Schluss habt warten lassen, schickt ihr uns jetzt nach Hause", kommentierte Dyrchs Lipperts Verabschiedung lachend.

Während seine Co-Moderatorin versuchte, die Situation zu retten, war ihm sein Fauxpas offenbar ziemlich unangenehm. Die Gäste hätten doch schon den ganzen Abend auf Bettermann gewartet, getreu dem Motto "Das Beste kommt zum Schluss".

Doch auch Fischers Kompliment konnte Jutta Dyrchs nicht wirklich beschwichtigen, die zum Dank die Augen verdrehte.

"Jetzt nicht meckern!", entgegnete Fischer. "Das ist wirklich schön!"