Hartmut Schulze-Gerlach im Riverboat : "Thomas Gottschalk verdödelt seinen Abschluss"

Leipzig - Nicht nur als Moderator der MDR-Sendung "Damals war's" ist Hartmut "Muck" Schulze-Gerlach (74) besonders in den neuen Bundesländern ein Star. Der lange Jahre auch als Sänger tätige Künstler war nun zu Gast in der Talkshow " Riverboat " und sagte unter anderem, dass ihm sein Spitzname stört.

Hartmut Schulze-Gerlach wird am 19. Februar 75 Jahre alt. © dpa/Stefan Sauer

Zur Musik kam der heute 74-Jährige durch geografische Gegebenheiten. Der in Dresden Geborene war in Radebeul und somit im "Tal der Ahnungslosen" aufgewachsen, sagte er.

"Da drang wirklich nichts von draußen rein, kein Radio, kein Fernsehen. Wenn man nichts von den Westsendern hören konnte, musste man die Musik selber machen. Deswegen gab und gibt es in dieser Gegend so viele Bands."

Mit 5000 geborgten Mark einer Lehrerin gründete er die Band "Die Borgs" - tatsächlich benannt nach dem Kredit, den er bekam.

1973 trat er in den Gerd-Michaelis-Chor ein, hatte als Solist unter seinem Künstlernamen "Muck" den Hit "Isabell".

"Die Lieder und der Name 'Muck' hatten zwei Seiten", sagt Schulze-Gerlach heute. "Es ist natürlich furchtbar, dass ich mit 75 immer noch Muck genannt werde", so der Künstler, der am 19. Februar 75. Geburtstag feiert. "Damals war's genau richtig, das war mein Spitzname und die haben gesagt, dass Hartmut Schulze-Gerlach auf der Platte viel zu lang ist."

Noch heute werde er auf der Straße mit "Ey, Muck" angesprochen.