"Nicht mit dem umziehen": Darum outete sich Thomas Hitzlsperger erst so spät als schwul

War zu Gast im MDR-Riverboat: Ex-Fußballnationalspieler Thomas Hitzlsperger (41). © IMAGO / STAR-MEDIA

Hitzlspergers Karriere begann beim VfB Forstinning, von wo es ihn 1989 zum großen FC Bayern München zog. Aus Angst, es beim schon damals renommiertesten deutschen Verein nicht zum Profi zu schaffen, nahm er als Jugendlicher eine Chance wahr, wie er jetzt im MDR-Riverboat erzählte.

Ein Berater organisierte ihm ein Probetraining bei Aston Villa, von dem aber weder seine Familie noch der FCB wissen durften. Für ihn war klar: "Wenn ich meine Eltern frage, werden sie Nein sagen." Seinen Marktwert erfahren und es auf der Insel möglicherweise schneller zum Profi schaffen als beim deutschen Rekordmeister. Eine Rechnung, die aufgehen sollte.

Teenie Thomas war damals in einer Ausbildung zum Bürokaufmann und kreierte Verein und Familie die Notlüge, für eine Woche in eine Berliner Filiale zu müssen. Keiner bekam Wind von der Aktion. Im Sommer 2000 wechselte er zu Aston Villa, kam 2005 zum VfB Stuttgart, mit dem er zwei Jahre später Deutscher Meister wurde.

Anfang 2010 zog es ihn zu Lazio Rom. In dieser für ihn sportlich schwierigen Situation wurde ihm seine Homosexualität erstmals richtig bewusst. "Ich habe dort gemerkt, dass mich das Gefühl nicht trügt. Ich habe es ein paar Jahre vor mir weggeschoben, dass ich anders empfinde. Das darf nicht sein. Ich bin so erzogen worden, dass Homosexualität nicht in unser Weltbild passt und plötzlich sollte ich das sein."