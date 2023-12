"IaF"-Star Andrea Kathrin Loewig über Küsse mit Kollege Thomas Rühmann: "Was ist das jetzt?"

Leipzig - Sowohl privat als auch beruflich läuft es für " In aller Freundschaft "-Star Andrea Kathrin Loewig (57) wie am Schnürchen. Nicht nur ihre Rolle hat kürzlich geheiratet, sie selbst war erst in diesem Jahr in den Flitterwochen. Im MDR-"Riverboat" plauderte sie am Freitag aus dem Nähkästchen, wie es ist, mit dem langjährigen Kollegen und besten Freund zu knutschen - und bekam fast einen Antrag.

Moderatorin Kim Fisher (54) fühlt mit ihr. "Nach so vielen Jahren. 24 Jahre teilt ihr einen Kittel und auf einmal sollt ihr euch küssen." Irgendwie gewöhnt man sich schon daran, so Loewig, andererseits aber auch nicht, immerhin sei Rühmann ja auch ihr bester Freund.

Als sich die gebürtige Merseburgerin an den ersten Filmkuss der beiden zurückerinnert, muss sie schmunzeln: "Das war der erste Kuss, wo wir beide noch dachten: 'Was ist das jetzt?' 1000 Mal berührt ...", scherzt sie.

Fast 25 Jahre ist die Schauspielerin mittlerweile in der Rolle der Leitenden Oberärztin Dr. Kathrin Globisch zu sehen. Wie es sich in Krankenhaus-Serien gehört, hat die natürlich Höhen und Tiefen erlebt, aber schließlich mit Dr. Roland Heilmann (gespielt von Thomas Rühmann , 68) ihr Glück gefunden.

Linken-Politiker Gregor Gysi (75) gab ihr und den anderen Gästen Ratschläge für eine gute Ehe. © Kay Nietfeld/dpa

Dass sich ihre Rolle mal so richtig verliebt, kam offenbar unverhofft, denn: "Ich habe immer gesagt, entweder steige ich dann aus oder die Serie ist zu Ende." So habe man sie jetzt am Ausstieg gehindert, so die 57-Jährige zwinkernd.

Obwohl der ebenfalls in der Runde sitzende Gregor Gysi (75) zugibt, die Serie nicht zu schauen, brennt ihm eine Frage unter den Nägeln. "Wenn Sie im Film jemanden heiraten müssen, denken Sie eine Sekunde darüber nach, wie es wäre, wenn Sie den wirklich heiraten müssten?", sorgt er für Lacher im Publikum.

"Pausenlos in der Sekunde, in der ich es drehe. Da denke ich immer, jetzt bin ich verliebt. Und dann gehe ich nach Hause und denke: 'Was hab ich gerade gemacht?'", nimmt es Loewig mit Humor.

Die Schauspielerin und der Politiker entdecken schließlich im Schwimmen eine Gemeinsamkeit und so geht Gysi auf "Angriff" über: "Jetzt werde ich doch Schauspieler und dann heiraten wir beide", erheitert er die "Riverboat"-Runde weiter.

Erfahrung hat er immerhin mit der Ehe, er war bereits zweimal verheiratet, aber eben auch geschieden. Und so gibt er Andrea Kathrin Loewig und allen Zuschauern einen heißen Tipp mit auf den Weg: "Man muss aufhören können zu siegen. (...) Der Satz 'Liebling, ich hab mich geirrt, du hattest völlig recht' kann so was von beziehungspflegend sein. (...) Wenn man das kann, beherrscht man eine Ehe."