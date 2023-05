The BossHoss über Promi-Kollegin: "Singen kann sie ja eh nicht"

Leipzig - Anlässlich ihres 20. Jubiläums und der Veröffentlichung ihres zehnten neuen Albums waren "The BossHoss" am gestrigen Freitag im " Riverboat " zu Gast.

Am gestrigen Freitag waren "The BossHoss" bei Riverboat zu Gast. Moderatorin Kim Fisher (54) nutzte die Gunsten der Stunde, um mehr über ihre Vergangenheit und ihren Werdegang zu erfahren. (Bildmontage) © Bildmontage: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa, Britta Pedersen/dpa

Moderatorin Kim Fisher (54) nutzte die Gunst der Stunde, um einiges aus dem Leben, Werdegang und der Entstehung der Cowboys in Erfahrung zu bringen.

Kennengelernt hatten sich die beiden als Kollegen einer Werbeagentur. Schon schnell merkten sie, dass sie neben all ihren Unterschieden eine Gemeinsamkeit teilten: die Musik.

"Wir sind das beste Beispiel für Ost und West: Was zusammengehört, wächst zusammen. Was ist das? Freundschaft, würde ich sagen. Freundschaft - und vor allem war es überhaupt nie ein Thema: 'Wo kommst du her?', sondern: 'Machst du Musik? Ich mach auch Musik! Ja, wie cool ist das denn? Lass mal ein Bier trinken!' Zack, war das Ding geritzt", erklärte Alec Völkel (51).

Sascha Vollmer (51) ergänzte: "Keine Vorurteile, unsere Persönlichkeiten hatten uns gegenseitig überzeugt."