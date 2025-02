"Rote Rosen": Arthur warnt Svenja vor seiner Mutter

Lüneburg - Was hat sie vor? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " lernen sich Victoria ( Caroline Schreiber , 63) und Bella (Alessia Mazzola, 25) auf dem Gut von Gunter (Hermann Toelcke, 71) kennen.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, haben die beiden zu Beginn noch so ihre Schwierigkeiten miteinander, doch mit der Zeit entdecken sie immer mehr Gemeinsamkeiten. Schließlich finden sie auch den Grund dafür heraus: Victoria ist die Mutter von Arthur ( Vivian Frey , 43) und somit Bellas Großmutter.

Als Victoria gegenüber Arthur zugibt, welche Pläne sie mit ihrer Enkelin verfolgt, macht Arthur seiner Mutter eine Ansage: Sie soll sich von seinen Kindern fernhalten! © NDR

Schließlich mischt sich Victoria weiterhin in die Zukunft ihrer Enkel ein und bietet Bella einen Sommerjob in ihrer Firma EmKa an. Obwohl ihr Vater sie gewarnt hat, nimmt sie das Angebot an. Gegenüber Arthur gibt Victoria zu, welche Pläne sie mit ihrer Enkelin verfolgt. Erneut macht Arthur seiner Mutter eine Ansage: Sie soll sich von seinen Kindern fernhalten!

Doch die denkt gar nicht daran. Sie versucht weiterhin, einen Keil zwischen Arthur und die Kinder zu treiben. Bei Till probiert sie es mit einem teuren Laptop. Als Arthur davon erfährt, bittet er seinen Sohn, sich nicht kaufen zu lassen und das Gerät zurückzugeben.

Aber selbst das versucht Victoria, zu ihren Gunsten zu nutzen. Sie erzählt TIll von einem delikaten Passus in ihrem Testament, wodurch Arthur schlecht aussieht.

Letztlich hat ihre Intrige Erfolg. Mittlerweile glauben Bella und Till, dass Arthur den Kontakt zu ihnen nur gesucht hat, um an das Geld seiner Mutter zu gelangen. Selbst in Svenja kommen leise Zweifel auf. Arthur ist tief enttäuscht.

Ob er Svenja und seine Kinder wieder auf seine Seite ziehen kann, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag ab 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.