"Rote Rosen": Bernd ist zutiefst getroffen und trifft eine Entscheidung

Lüneburg - Er hält es nicht länger aus! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " steht Bernd (gespielt von Tim Olrik Stöneberg, 49) unmittelbar vor seinem Abschied aus Lüneburg.

Carla (Maria Fuchs, 48) erlebt einen großen Schock. Als sie aus der Dusche kommt, steht plötzlich ein fremder Mann in ihrer Wohnung. Es ist Ralf (Hardy Krüger jr, 54)! Eigentlich war er auf der Suche nach seinem Freund Mathias (Makke Schneider, 49), dabei verirrte er sich aber in der Tür.

Hendrik (Jerry Kwarteng, 47) ist aufgeflogen. Zwar hat er die Operation von Lilly (Lilly und Lylou Röder, 12) erfolgreich gemeistert, doch sein erneuter Griff zu den Tabletten bringt ihn in arge Bedrängnis.

In seinem letzten gemeinsamen Einsatz taucht plötzlich der Dieb von Dilays (Ideal Kanal, 26) Dienstwaffe auf. Schaffen sie es, ihn zu schnappen?

Wie in der Vorschau zu sehen ist, zeigt er sich von der Nachricht, dass Sandra (Theresa Hübchen, 52) und Mathias (Makke Schneider, 49) wieder ein Paar sind, tief getroffen. Er fällt eine Entscheidung und will nach Norderney gehen.

Mit dieser Aktion riskiert Gunter (Hermann Toelcke, 69) viel. Um Marvin (Maurice Pawlewski, 24) in Schutz zu nehmen, behauptet er, dass er die Waffe gefunden habe. Auch wenn Dilay das Spiel durchschaut, lässt sie die Sache auf sich beruhen.

Sie stellt sich die Frage, wem geholfen wäre, wenn Marvin wieder ins Gefängnis müsse. Simon (Thore Lüthje, 30) reagiert zuerst verständnislos, zeigt sich dann aber einsichtig. Mit seinem Kurswechsel sammelt er bei Dilay ordentlich Pluspunkte.

Die "Rote Rosen"-Folge "Liebe am Limit" (3744) läuft am Donnerstag, dem 30. März 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD Mediathek schauen.