08.06.2023 15:10 "Rote Rosen": Ceyda erhält nach ihrer Kündigung eine neue Chance

Rote Rosen am Freitag, 9. Juni 2023: Ceyda ist nach ihrer Kündigung am Boden. Doch Simon bietet ihr in seinem Start-up sofort eine neue Stelle an.

Von Robert Stoll

Lüneburg - Ob das gut geht? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" muss Ceyda (gespielt von Renan Demirkan, 67) ihre Kündigung verkraften. Ceyda (Renan Demirkan, 67, l.) wird wegen ihrer Kündigung nachdenklich, als Dilay (Ideal Kanal, 26) ihr ins Gedächtnis ruft, was das bedeutet. © NDR/ARD / Nicole Manthey Wie in der Vorschau zu sehen ist, muss sie aber nicht lange auf ein neues Job-Angebot warten. Denn Simon (Thore Lüthje, 30) ist mit der Firmenpolitik seiner Mutter Doris (Annette Wunsch, 58) nicht einverstanden. Weil er genau darin aber auch eine Chance für sein Start-up sieht, bietet er Ceyda eine Stelle an. Um all dem Trubel zu entkommen und endlich Ruhe zu finden, zieht sich Marvin (Maurice Pawlewski, 24) in die Gartenlaube von Hannes (Claus Dieter Clausnitzer, 84) zurück. Doch aus irgendeinem Grund glaubt die Polizei, dass sich dort ein Dealer versteckt hat. Als Ralf (Hardy Krüger junior, 55) davon erfährt, warnt er seinen Sohn und kann gerade noch rechtzeitig verhindern, dass er mit Drogen erwischt wird. Marvin zeigt sich vom Verhalten seines Vaters beeindruckt. Schließlich versöhnen sich die beiden endlich. Rote Rosen "Rote Rosen": Marvin ist gefrustet und landet auf dem Polizeirevier Tina (Katja Frenzel, 49) will es nicht wahrhaben und sträubt sich vehement gegen die Diagnose "Burnout". Unter ihren explosiven Stimmungsschwankungen leidet ihr Umfeld jedoch immer mehr. "Rote Rosen": Gunter entflieht der Hochzeit von Sandra und Mathias und verreist stattdessen Vielleicht war der Vorschlag von Ben (Hakim-Michael Meziani, 55), sich eine Auszeit zu nehmen und zu verreisen, doch gar nicht so schlecht. Schließlich stimmt Tina zu. Doch ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich immer weiter. Sie ist sogar kurz davor, Louis zu vernachlässigen. Die Hochzeit von Sandra (Theresa Hübchen, 52) und Mathias (Makke Schneider, 49) wirft ihre Schatten voraus. Doch einer entscheidet, nicht daran teilzunehmen: Gunter (Hermann Toelcke, 69)! Für ihn das alles zu viel. Er beschließt daher, zu verreisen. Mit der Zeit wird ihm auch klar, wohin. Er will die geplante Hochzeitsreise, die er mit Dörte machen wollte, nachholen, um sich von ihr zu verabschieden. Sandra unterstützt ihn bei seinen Reiseplänen. Die "Rote Rosen"-Folge "Neustart" (3790) läuft am Freitag, dem 9. Juni 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD Mediathek schauen.

Titelfoto: NDR/ARD / Nicole Manthey