"Rote Rosen": Der Streit zwischen Gunter und Ceyda eskaliert

Lüneburg - Sie verstehen sich einfach nicht! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " wächst die Abneigung von Gunter (gespielt von Hermann Toelcke, 69) gegenüber Ceyda (Renan Demirkan, 67) immer weiter an.

Gunter (Hermann Thoelke, 69) ist sprachlos, als Ceyda (Renan Demirkan, 67) ihm vorwirft, ignorant und borniert zu sein. © NDR/ARD / Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, schickt Ceyda sogar Jolina (Hanna-Marie Hofmann, 19) zum Betriebsrat. Sie ist der Meinung, dass Gunter kein guter Chef sei. Hat sie mit ihren Vorurteilen recht?

Charlotte (Malena Becker, 28) hat sich entschieden - eigentlich. Sie will in Lüneburg bei Marvin (Maurice Pawlewski, 24) bleiben. Doch nach und nach wachsen in ihr die Zweifel, ob ihre Entscheidung richtig ist.

Traut sie sich selbst mal wieder einfach nur viel zu wenig zu? Charlotte überdenkt noch einmal ihren Entschluss, fasst all ihren Mut zusammen und will nun doch nach London gehen. Marvin zeigt sich tief getroffen. Ist es das Aus ihrer Beziehung?

Ralf (Hardy Krüger junior, 55) und Anette (Sarah Masuch, 44) werden von Sandra (Theresa Hübchen, 52) und Mathias (Makke Schneider, 49) als Trauzeugen für ihre Hochzeit ausgesucht. Nach den Vorkommnissen rund um den Angriff auf Malte (Marcus Bluhm, 57) wollen sich die beiden ihre Aufgaben aufteilen und sich damit aus dem Weg gehen.

Allerdings fehlen Anette die Ideen. Schließlich bringt Lilly (Lilly und Lou Röder) sie darauf, die Hochzeitstorte einfach selber zu backen. Weil sie dafür aber Unterstützung benötigt, bittet sie Carla (Maria Fuchs, 48) um Hilfe. Doch die verweist an den Fachmann: Ralf!