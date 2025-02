"Rote Rosen": Dieser Star kehrt überraschend zurück

Lüneburg - Überraschendes Serien-Comeback! Eigentlich hatte sich David (gespielt von Arne Rudolf, 35) im Juni 2022 von der ARD-Telenovela " Rote Rosen " verabschiedet. Doch wie schon so oft taucht er plötzlich wieder in Lüneburg auf.

Schließlich hat sich der Einsatz gelohnt, David will das Gut übernehmen und hat bereits Pläne dafür entwickelt. Er will daraus ein Restaurant machen. Als er Franziska von seinem Vorhaben berichtet, ist diese wenig begeistert.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, hat Gunter (Hermann Toelcke, 71) seinen Sohn in die Hansestadt eingeladen - und das nicht ohne Grund. Gemeinsam mit Merle (Anja Franke, 60) will er seinen Lebensmittelpunkt endgültig nach Costa Rica verlegen. Daher will er David das Gut schenken, doch der lehnt im ersten Moment völlig überrascht ab. Gunter lässt aber nicht locker.

Franzi (Sofie Junker, 27) erfährt, dass ihre Schwester schwanger ist - was sie anspornt, ihre eigene Familienplanung mit David umgehend in die Tat umzusetzen. © NDR

Weil er an seinen Auswanderungsplänen festhält, will Gunter das Gut nun verkaufen und heuert Victoria (Caroline Schreiber, 63) als Maklerin an.

So richtig funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den beiden aber nicht. Bis Victoria von Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 38) erfährt, wie Gunter so tickt.

Nach der Absage erfährt Franzi, dass ihre Schwester Mia (Leonie Beuthner, 23) Nachwuchs erwartet. Auch sie wünscht sich ein Kind mit David und geht die Familienplanung sofort an. Es gibt nur ein Problem: Die beiden finden keine Ruhe für Zweisamkeit.

Ob David nun länger in Lüneburg und damit auch der Serie erhalten bleibt, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag ab 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.