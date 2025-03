"Rote Rosen" fliegt aus dem Programm! Das ist der Grund

Lüneburg - Fans der ARD-Serie " Rote Rosen " müssen jetzt stark sein! In der ersten März-Woche wird die beliebte Telenovela nur einmal ausgestrahlt. Grund dafür sind der Rosenmontagszug in Köln und die Nordische Ski-Weltmeisterschaft.

Der Wintersport übernimmt in der ersten März-Woche in der ARD das Kommando. Unter anderem sind Vinzenz Geiger (26) und seine Teamkollegen in der Nordischen Kombination gefragt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zur gewohnten Sendezeit am Montag übernimmt der Rosenmontagszug in Köln das Kommando. Die ARD überträgt das Geschehen aus der Domstadt von 14 bis 15.30 Uhr.

Von Mittwoch an steht der Wintersport im Vordergrund. Zunächst sind die Para-Athleten mit dem Langlauf-Sprint der Damen und Herren dran. Anschließend gehen die Männer und Frauen im Team-Sprint an den Start.

Am Donnerstag findet das Kombinationsspringen im Team der Herren in der Nordischen Kombination statt, ehe die Athleten später noch in die Loipe müssen.

Zum Wochenabschluss sind die Langlauf-Damen schließlich in der Staffel über 4x7,5 Kilometer gefordert.