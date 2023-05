"Rote Rosen": Hendrik will die Rosenhaus-Bewohner beeindrucken, doch es kommt alles anders

Lüneburg - Das ging nach hinten los! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " versucht Hendrik (gespielt von Jerry Kwarteng, 47), sich abzulenken und widmet sich seiner Backleidenschaft.

Hendrik (Jerry Kwarteng, 47) muss feststellen, dass Joriks (Remo Schulze, 35) Brot wirklich besser schmeckt. © NDR/ARD / Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, will er damit auch die Bewohner im Rosenhaus anstecken. Mit Erfolg: Jorik (Remo Schulze, 35) ist sofort Feuer und Flamme. Doch leider kommt sein Brot wesentlich besser an als das von Perfektionist Hendrik.

Die räumliche Trennung hinterlässt bei Sandra (Theresa Hübchen, 52) und Mathias (Makke Schneider, 49) Spuren. Ihre Sehnsucht füreinander ist groß. Daher beschließen beide unabhängig voneinander, dem anderen einen Überraschungsbesuch abzustatten.

Plötzlich taucht allerdings in Sandras neuem Haus ein Einbrecher auf. Sofort rückt sie mit ihren Kollegen aus, um den Dieb dingfest zu machen. Bei ihrer Ankunft traut sie ihren Augen kaum: Der Einbrecher ist Mathias!

Das Verhältnis zwischen Marvin (Maurice Pawlewski, 24) und Ralf (Hardy Krüger junior, 55) bleibt angespannt. Vor allem den verheimlichten Geldfund kann Marvin seinem Vater nicht verzeihen.

Eine Aussprache zwischen den beiden läuft dann auch noch schief. Wütend sagt Marvin Ralf, dass er sich dazu entschlossen hat, Charlotte (Malena Becker, 28) nach London zu begleiten, damit sie nichts mehr miteinander zu tun haben.