"Rote Rosen": Jördis erwischt Klaas mit einer anderen Frau

Lüneburg - Damit hat sie nicht gerechnet! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " kehren Jördis (gespielt von Diana Staehly , 46) und Mo ( Yunus Cumartpay, 44) frühzeitig aus Istanbul zurück, um ihrer Tochter Leyla (Alinda Yamaci, 20) nach ihrer schlimmen Verletzung zur Seite zu stehen.

Jördis (Diana Staehly, 46) ist zurückgekommen und ihr Herz schlägt höher als sie Klaas (Sebastian Dayle, 46) trifft, zumal er ihr signalisiert, dass er sie vermisst hat. © NDR/ARD/Studio Hamburg Serienwerft

Wie in der Vorschau zu sehen ist, funktionieren die beiden als Eltern zwar weiterhin gut, doch ihre Gefühle füreinander haben sich verändert. Einerseits versucht Mo weiterhin krampfhaft seine Gedanken an Julius (Jan Stapelfeldt, 41) zu unterdrücken, andererseits erleben Jördis und Klaas (Sebastian Deyle, 46) einen romantischen Moment, bei dem ihr klar wird, dass es so nicht weitergehen kann.

Mo kann sich hingegen nicht entscheiden. Er kann weder das Ende seiner Ehe noch seine Gefühle für Julius akzeptieren. Allerdings weiß dieser genau, dass er Mo nicht drängen darf. Der entscheidende Schritt muss von ihm selbst kommen. Jördis und Klaas wollen hingegen ein romantisches Wochenende zu zweit verbringen.

Um sich von seinem Liebeskummer abzulenken, verabredet sich Julius für ein Date. Dabei wird er aber von Mo erwischt, der in der Folge eine Panikattacke erleidet. Jördis eilt sofort zu Hilfe und erfährt, dass es nicht seine erste war. Kurzerhand sagt sie den gemeinsamen Trip mit Klaas ab.

Der reagiert frustriert, zumal Jördis ihre Absage damit begründet, Mo bei der Steuer helfen zu müssen. Nach einem Gespräch mit Franka (42) wird ihr allerdings klar, dass sie Klaas verlieren könnte, wenn sie ihn noch länger hinhält. Daher beschließt sie, ihm kurzerhand einen Überraschungsbesuch abzustatten.