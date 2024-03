"Rote Rosen": Jördis kann ihre Gefühle für Klaas nicht länger unterdrücken

Lüneburg - Eigentlich wollten sie sich aus dem Weg gehen, doch jetzt kommen sie sich immer näher! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " knistert es zwischen Jördis (gespielt von Diana Staehly , 46) und Klaas ( Sebastian Deyle , 46) gewaltig.

Jördis (Diana Staehly, 46) und Klaas (Sebastian Deyle, 46) wollen sich eigentlich aus dem Weg gehen. © NDR/ARD/Studio Hamburg Serienwerft

Wie in der Vorschau zu sehen ist, strandet das Duo auf dem Weg zu ihrer Theater-Aufführung am Elbfähranleger. Eine unangenehme Situation für Jördis, schließlich wollte sie Mo (Yunus Cumartpay, 44) zuliebe nicht mehr Zeit als nötig mit Klaas verbringen. Blöd nur, dass die Fähre auf sich warten lässt.

Im Gespräch mit Klaas erfährt Jördis durch Zufall, wo sich der Ort ihrer Träume befindet: in Botswana. Genau als ihre Gefühle für Klaas wieder aufflammen, überrascht Mo sie mit einer Reise nach Afrika. Jördis ist hin- und hergerissen. Am Ende sind ihre Zweifel an der Ehe aber zu groß. Trotz der Überraschung mit der Traumreise kann sie sich nicht richtig darüber freuen.

Selbst, als sich Jördis und Mo wieder näherkommen, weil sich Leyla (Alinda Yamaci, 20) für Olympia qualifiziert, merkt sie, dass sie mit ihren Gedanken immer wieder bei Klaas ist. Als der jedoch auf Abstand gehen will, wird sie sich über ihre Gefühle bewusst und zieht die Reißleine. Jördis trennt sich von Mo!

Der kommt damit überhaupt nicht zurecht, beide einigen erst einmal darauf, die Trennung für sich zu behalten. Jördis will ihre Gefühle für Klaas auch so lange hinten anstellen, bis sich ihr Ex gefangen hat und die Kinder informiert sind.