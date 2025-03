"Rote Rosen": Kaum ist Arthur zurück, flirtet er mit Amelie

Lüneburg - Bekommt er noch einmal die Kurve? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" können Svenja (gespielt von Lea Marlen Woitack, 37) und Arthur ( Vivian Frey , 43) ihre Missverständnisse nicht ausräumen.

Weil Not am Mann ist, stellt Amelie Arthur als Aushilfskoch im "Carlas" ein.

Plötzlich taucht Arthur wieder in Lüneburg auf, er ist aber ernüchtert. Seine Galerie läuft überhaupt nicht und auf privater Ebene kommt er nicht vom Fleck. Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 38) sieht ihre Chance und lenkt Arthur von seinem Kummer ab.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, ist auch Svenja frustriert und verletzt, dass Arthur einfach so abgehauen ist. Toni (Sarah Buchholzer, 25) macht sich große Sorgen um ihre Schwester und befragt für sie die Sterne.

In ihrer Eitelkeit sind beide sich einig, dass alles zwischen ihnen ein großer Fehler war. Arthur zeigt sich enttäuscht und reist kurzerhand nach Berlin.

Svenja (Lea Marlen Woitack, 37) und Arthur kommen sich über die Fürsorge für die Kinder näher. Unweigerlich kommen Gefühle hoch, was Svenja zunächst nicht wahrhaben will … © NDR

Doch eigentlich hat Arthur ganz andere Probleme. Victoria (Caroline Schreiber, 63) lässt nicht locker und übt Druck auf Bella (Alessia Mazzola, 25) aus.

Svenja stellt Victoria daraufhin zur Rede, als Bella Zweifel an ihrem Studium hegt. Arthur erfährt davon und bittet Svenja eindringlich, auf seine Tochter einzuwirken.

Bella weiß aber gar nicht mehr, was sie nun eigentlich will. Victoria sieht darin ihre Chance und macht ihr ein Angebot: Ein Jahr Trainee in der EmKa, anschließend kann sie eine Entscheidung treffen.

So schafft sie es, Bella auf ihre Seite zu ziehen.

In der gemeinsamen Sorge um Bella kommen sich Arthur und Svenja wieder näher, doch die versteht das nur falsch. Sie glaubt, ihr Vater will Svenja gegen Victoria aufheizen.

Ob Bella damit recht hat, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag ab 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.