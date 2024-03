"Rote Rosen": Kaum ist Marvin zurück, sorgt er für Nachwuchs

Lüneburg - Kann er ihr Herz doch noch erobern? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " ist Marvin (gespielt von Maurice Pawlewski, 25) zurück in Lüneburg und stellt vor allem die Welt von Franka (Birthe Wolter, 42) auf den Kopf.

Das geht sogar so weit, dass sie ihn bei der "Stadt der Zukunft"-Veranstaltung nicht sehen möchte. Das interessiert Marvin jedoch recht wenig. Er fädelt es sogar geschickt ein, dass er für das Catering der Gärtnerei zuständig ist. Aber das ist noch nicht alles: Vor allen Gästen küsst er Franka!

Marvin will den Helden spielen und den Dieb stellen, dabei wird er allerdings übel vermöbelt. Franka ist gerührt von seinem Einsatz, will aber weiterhin auf Abstand gehen.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, gerät die lockere Affäre schnell wieder ins Wanken. Franka hält Marvin für zu unkonzentriert. Zu allem Überfluss verschläft sie auch noch den Liefertermin für ihre Pflanzen, die prompt geklaut werden.

Zwar fühlt sich Franka auch zu ihm hingezogen, doch sie will zunächst auf Abstand gehen. Beim Abschiedsessen von Merle (Anja Franke, 59) ist die Anziehung zwischen den beiden aber einfach zu groß.

Unmittelbar nach seiner Ankunft bemüht er sich um einen Ausbildungsplatz als Koch im "Carlas", doch zunächst steht er sich noch selbst im Wege - auch in Sachen Liebe.

Marvin ist überglücklich: Franka steht endlich zu ihm. © NDR

Völlig überfordert beschwert sie sich bei Carla (Maria Fuchs, 49) über den ungehobelten Azubi. Marvin ist enttäuscht. Er weiß aber nicht, dass Franka weiterhin hin- und hergerissen ist. Auf der einen Seite hat sie Gefühle für ihn, auf der anderen will sie ihre Freiheit nicht verlieren. Letztlich ist Marvin genervt von ihren Spielchen und will Klarheit: ganz oder gar nicht!

Als Tammo (Tim Valerian Alberti, 22) zu Besuch in Lüneburg ist, nennt er die beiden ein Liebespaar. Franka ist zunächst erfreut, wie sich Marvin um seinen Bruder kümmert, doch als sie diesen Satz hört, fühlt sie sich unter Druck gesetzt. Sie unterstellt Marvin sogar, er würde Tammo nur benutzen, um sie rumzukriegen.

Dem ist natürlich nicht so und das erkennt sie auch. Schließlich bekennt sich Franka zu ihm. Bei Julius (Jan Stapelfeldt, 41) kommt die Entscheidung nicht gut an, immerhin war seine Schwester immer freiheitsliebend. Franka ist nun fest entschlossen, nicht mehr vor einer festen Bindung davonzulaufen. Und dann folgt noch eine große Überraschung: Sie ist schwanger!

Wie es zwischen ihr und Marvin weitergeht, seht Ihr in den kommenden Tagen bei "Rote Rosen" zwischen Montag und Freitag um 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in Mediathek.