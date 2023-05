"Rote Rosen": Ralf nutzt die Geldnot seines Sohnes gnadenlos aus

Notgedrungen geht Marvin (Maurice Pawlewski, 24, l.) auf den Deal ein. © NDR/ARD / Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, reagiert Marvin wenig begeistert darauf, dass er das Geld von Ralf nur dann bekommt, wenn er auch mehr Zeit mit ihm verbringt. Doch aus Mangel an Alternativen willigt er schließlich ein.

Bis er das Geld an seinen Vater zurückgezahlt hat, treffen sich die beiden nun einmal in der Woche. Zudem fängt Marvin wieder bei Anette (Sarah Masuch, 44) in der Spedition zu arbeiten an.

Nach längerer Überlegung sagt Britta (Jelena Mitschke, 45) Hendrik (Jerry Kwarteng, 47) ihre Unterstützung zu und begleitet ihn zur Therapie. Doch schon bei der ersten Sitzung eskaliert die Situation. Britta wird das Gefühl nicht los, dass Hendrik ihr eine Mitschuld an seiner Tablettensucht gibt.

Die Geburtstagsparty von Louis (Jokke, 1) wird ein Volltreffer. Die langwierige Vorbereitung hinterlässt bei Tina (Katja Frenzel, 49) aber Spuren. Während alle noch am Feiern sind, schläft sie völlig erschöpft auf dem Sofa ein.